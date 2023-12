Las 5 claves que debes tener en cuenta antes de apostar en fútbol

By

Las apuestas deportivas han ganado una enorme popularidad en los casinos virtuales durante los últimos años. La posibilidad de ganar dinero y disfrutar del entretenimiento al mismo tiempo se ha vuelto una experiencia atractiva, sin embargo muchos usuarios todavía no se animan a lanzarse al universo de las apuestas online por desconocimiento. A continuación, repasaremos los mejores consejos para apostar en fútbol desde cualquier dispositivo móvil.

Tanto en Argentina como en el resto de los países de Sudamérica, el fútbol es considerado el deporte más popular y esto se puede ver reflejado en la aceptación que han tenido las apuestas deportivas en los casinos online más prestigiosos. Las plataformas de apuestas en línea ofrecen una amplia variedad de eventos, cuotas jugosas y hasta la posibilidad de apostar en vivo para que los usuarios puedan ganar dinero al tiempo que disfrutan del espectáculo deportivo.

Revisa las estadísticas

Una de las primeras recomendaciones de los jugadores que apuestan frecuentemente en eventos deportivos es prestar atención a las estadísticas. Está claro que el fútbol es un deporte dinámico y que los antecedentes no siempre reflejan lo que termina sucediendo en el juego, sin embargo las estadísticas son una herramienta interesante a considerar antes de apostar. Por ejemplo, si un equipo todavía no perdió de local en doce fechas de campeonato, significa que hay grandes probabilidades de que al menos no pierda jugando en casa.

Analiza cómo llegan los equipos

Si bien las estadísticas pueden resultar muy útiles, no es el único factor a tener en cuenta. Es importante buscar información sobre cómo llega cada equipo al partido para estar al tanto de algunos datos claves como los últimos resultados, las posibles bajas por lesión, los jugadores suspendidos o la seguidilla de partidos que acumula cada equipo. Toda la información que puedas recolectar será fundamental para definir tu apuesta.

Busca un equilibrio

No siempre una apuesta fácil representa una apuesta segura. Las cuotas más bajas, como las que ofrecen 1.10, pueden significar una buena oportunidad para apostar una gran suma de dinero cuando la diferencia es realmente grande entre los equipos. Aunque en caso de que haya un batacazo y pierdas tu dinero necesitarás ganar diez apuestas seguidas con la misma cuota para recuperar las pérdidas. En definitiva, lo más recomendable es buscar el equilibrio entre la cuota y la probabilidad de éxito.

Crea tus propias apuestas

Cada vez son más los usuarios que crean sus propias apuestas incluyendo no solo al ganador del partido, sino también otros detalles como los goleadores, la cantidad de tarjetas amarillas, el número de tiros de esquina que habrá por tiempo o la diferencia de goles que habrá entre ambos equipos. También se han vuelto frecuentes las apuestas combinadas.

Disfruta las apuestas en vivo

Los mejores casinos virtuales permiten realizar apuestas en vivo mientras se disputan los partidos. Se trata de una experiencia única que ofrece un condimento extra para que los usuarios disfruten al máximo el partido y tengan la posibilidad de ganar dinero de forma inmediata.