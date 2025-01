Es realmente muy difícil hacer una que sea fea, pero ciertamente hay algunas más lindas que otras. Marcando el segundo año de relación -desde que empezó este nuevo contrato-, se lanzó la camiseta adidas de AS Roma 2024/25, que Marca de Gol analizó en profundidad.

Review | Camiseta adidas de AS Roma 2024/25

El primer gran cambio con respecto a su antecesora es el tono, ahora más oscuro y menos rojizo, característica que le sienta mejor. Dejó de ser lisa también, añadiendo ahora pinstripes en dorado y en un sobretono, que le dan una personalidad distintiva con respecto a lo que suele ser la casaca de la Loba. Como no podía ser de otra forma, el resultado es elegante, potenciado así mismo por las otras apariciones del dorado; ya sea en el vivo del cuello redondo, como en las tres tiras de adidas y los logos. Es realmente una prenda que tranquilamente podría usarse en la vesimenta de todos los días.

Adopta lógicamente el template de la temporada 24/25, con los ‘colmillos’ que surgen desde la cintura en un tono más oscuro, replicándose éste en los paneles de las mangas. El juego de tonos le da un efecto de profundidad muy bien logrado. Como características finales, cabe destacar el escudo con sus colores adaptados; así como también el emblema estampado en la nuca con el nombre del club en una clásica tipografía romana. El gran punto negativo es su sponsor, que estéticamente no es de lo más lindo y es por demás protagonista.

Si bien es una versión Aeroready (no entendemos como un club importante como éste no tiene una HEAT.RDY), su confección es de alto nivel. Tiene tres tipos diferentes de tela, con distintos tramados y respirabilidad según la zona. Gran calidad en los bordados de los logos y estampas de primer nivel. No es una prenda de colección, ni su mejor camiseta de la historia, pero sí es un modelo sumamente versátil que, para los fanáticos de la indumentaria de fútbol, puede ser un aliado para numerosas ocasiones.