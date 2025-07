Se viene la banda del City. Tras una temporada para nada positiva, los Citizens esperarán que el nuevo año futbolístico les sea mucho más fructífero. Además de numerosos refuerzos, presentaron su nueva camiseta PUMA del Manchester City 2025/26. Éste es el análisis que le hicimos en Marca de Gol.

Review | Camiseta PUMA del Manchester City 2025/26

¿Cuál es la gran novedad de la casaca? La banda que la cruza en el frente; recurso que no es nuevo en la historia del club. Lo ha sabido utilizar desde la década de 1970, ya sea sobre base azul o blanca -con franja negra y roja- (también ha usado una morada y naranja). En esta ocasión tiene un estilo similar al de la luz cuando refleja sobre el vidrio, con distintos haces en degradé acompañando la banda principal. Estéticamente no es espectacular, pero cumple. Si bien no lo es en la titular, es un trazo representativo de la historia de los uniformes del Manchester City. Lo mejor es que trae una bocanada de aire fresco a un kit bastante monótono.

El resto de los puntos a destacar son propios del template en sí. El primero es el cuello redondo, que tiene una característica que puede pasar desapercibida, pero es relevante una vez que se lo señalan: es bastante ancho (y hay que tener bastante cuerpo para llenarlo). Este mismo tiene un tramo contrastando en blanco, al igual que ocurre con los puños. El azul marino marcará presencia en los logos de la marca y patrocinadores, así como en el ‘City’ de la nuca. Sin lugar a dudas es una equipación que se luce muchísimo más con shorts en azul (ver acá), y no el tradicional blanco.

Su confección en esta versión aficionado no tiene nada que desentone. Una clásica tela con buena dosis de respirabilidad se encargará de cubrir toda su extensión. El escudo y logo de la marca están bordados, para mayor durabilidad; mientras que los sponsors sí están estampados, de buena calidad. Una linda prenda, cumplidora. No siempre hay que demandar la mejor camiseta de todos los tiempos, y menos para los jerseys locales.