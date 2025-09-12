Todo indica ser que será la próxima gran estrella del fútbol mundial, si es que ya no lo es. Toda gran figura tiene que tener una marca personal que lo distinga y le permita crecer su exposición por fuerta del rectángulo de juego. Éste es el nuevo logo de Lamine Yamal x adidas.

Así como recientemente había sucedido con Jude Bellingham, la marca de las tres tiras introduce la nueva imagen del jugador del FC Barcelona y la Selección de España. El diseño destaca por tomar como base el código postal de Rocafonda (304), barrio donde creció Lamine; además de por sus iniciales.

El estreno oficial se hizo con el más reciente lanzamiento de sus segundos botines signature, que adoptan colores morados como protagonistas, y texturas que recuerdan a antigüos modelos F50 de hace una década. El logo de Lamine Yamal aparece en la lengüeta y en el talón.