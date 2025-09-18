La introducción de un protagonista algo ajeno a su historia, pero no tan alejado. Viviendo un muy buen presente y con el regreso de una estrella de la casa, el Canalla quiere cerrar el año a toda máquina y, para eso, lanzó la nueva tercera camiseta Le Coq Sportif de Rosario Central 2025. A continuación, el análisis que le hicimos en Marca de Gol.

Review | Tercera camiseta Le Coq Sportif de Rosario Central 2025

A muy grandes rasgos, presenta un estilo similar a lo visto en la equipación de visita, cambiando el blanco de base por celeste. Éste no es un color para nada habitual en el club rosarino, habiéndose visto sobre todo como tono secundario, como en aquella polémica camiseta camuflada. Exclusivo para la versión Pro, emplea una textura microperforada con el logo de la firma francesa en repetición, que ya habíamos visto en los uniformes titular y alternativo. El diseño geométrico tiene como personaje estelar al triángulo, en referencia a los modelos de mediados de los 90, que se inspiraban en la marca del sponsor técnico.

Esta trama se aplica en amarillo y azules, resaltando la identidad de La Academia. Estéticamente no está mal, aunque sí para el público más conservador puede parecer algo sobrecargada. Tal vez su mayor conflicto es que es demasiado similar a la casaca suplente; hubiendo elegido nosotros darle otro enfoque distintos. El cuello es redondo, en dos tonos; repitiendo fórmula para el panel de las axilas y los puños, que invierten los tonos de manga en manga. En la cintura resalta un jock tag de autenticidad y las iniciales del club del lado opuesto. Más allá del aviso legal, no podemos dejar de renegar por la acotación debajo del patrocinador principal.

La calidad es de lo mejor que se puede ofrecer a nivel nacional, sobre todo por su tela personalizada. A nivel materiales sólo se le puede reprochar que no tenga cuello o puños de rib, para un ajuste más elástico. Una equipación lograda, que queda algo opacada por tener un diseño similar a su hermana de colección. Es un arranque muy sólido de Le Coq Sportif, que esperamos pueda perdurar en el tiempo.