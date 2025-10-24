Audi renueva como sponsor de la MLS

Una relación fructífera y duradera. La firma alemana de vehículos premium, Audi, sigue apostando por el futbol norteamericano, renovando su vínculo como patrocinador de la Major League Soccer (MLS).

La marca de los cuatro anillos comenzó su relación con la liga estadounidense en 2015, habiendo confirmado el vínculo ya dos veces con anterioridad, en los años 2018 y 2023.

Además de ser el partner oficial en lo que respecta a automóviles, Audi es el title sponsor de la MLS Cup (la final de los playoffs), del MLS Cup MVP (mejor jugador de dicha final) y de la MLS Golden Boot (máximo goleador de la temporada regular, que recientemente ganó Lionel Messi).

En este nuevo acuerdo, las activaciones del patrocinio se extenderán a la aparición de la marca en la selección del mejor equipo de la jornada; así como también mayor presencia en el All-Star Game.