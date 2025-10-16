Messi Platinum: presentando el nuevo perfume de su colección

Para ser como el goat, hay que oler como el goat. A un año del lanzamiento de su marca Messi Fragrances, se hizo oficial el nuevo perfume de la colección: Messi Platinum.

La nueva fragancia de Lionel Messi está pensada para momentos especiales; complementándose con el modelo lanzamiento Messi Original y la línea Messi Sport, con tres eau de toilette con aromas frescos y dinámicos, ideales para quienes están en movimiento todo el día.

Messi Platinum tiene notas olfativas de bergamota, combinada con coco verde; buscando transmitir una sensación de calma magnética, según comunicado oficial. El frasco de 100ml está disponible también en un set, conformado por un pequeño bolso de cuero, un body wash y un pequeño perfumero de viaje.