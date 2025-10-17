Muy resistida, pero finalmente la consiguieron. La Supercopa Internacional fue el escenario ideal, a un partido, para que el Matador cordobés pueda finalmente ubicar una segunda estrella por encima de su escudo, la primera de la Asociación del Fútbol Argentino. Ésta es la camiseta especial Le Coq Sportif de Talleres 2025, que celebra dicho acontecimiento, y que Marca de Gol analizó.

Review | Camiseta especial Le Coq Sportif de Talleres 2025

Abstrayéndose un poco del contexto del lanzamiento, nos encontramos con una casaca milrayitas en dos tonos de azul, que se diferencia bastante de los otros tres modelos ya presentandos. Es un lindo recurso y para un modelo edición especial queda bastante bien. El template es totalmente distinto a lo ya visto, tal vez (no sabemos) adelantando algo de lo que veremos la temporada que viene. Destacará el cuello en ‘v’ con terminación cruzada y los puños con una doble línea en blanco; repitiendo el tono para el vivo que separa el cuerpo de las mangas raglán. Está prolijo, siendo algo más simple que sus hermanas de colección, con menos recortes.

El protagonista es el escudo monocromático, aplicado en plateado y con las dos estrellas acompañando. Está centrado, decisión que tiene sentido, sino quedaría demasiado pegado a los sponsors estampados en las clavículas. En otro contexto, hubiéramos preferido la versión ‘normal’ del escudo, pero al ser algo limitado, tiene sentido probar algo distinto. En la cintura añade un jock tag con la silueta del trofeo y una leyenda sobre la conquista. En la versión comercial, la espalda añadirá el número 25 -en relación al año- con dos estrellas por encima. Los detalles justos y necesarios para un jersey digno de coleccionar para el hincha.

Está disponible en una única versión, combinando la versión Pro, con la comercial. Lamentablemente no cuenta con la tela con la textura microperforada, usando en su lugar una convencional, con menor respirabilidad. Sí posee los logos en TPU con relieve, que le suben un par de puntos. Una equipación más sentida, que justificada desde lo funcional. Un broche ideal para cerrar la colección del año.