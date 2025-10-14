Universidad del Deporte, Saint-Gobain acompaña el lanzamiento

Una propuesta diferente, buscando nuevos focos de la educación (y en el mercado). En el Estadio Jorge Luis Hirschi de Estudiantes de La Plata se realizó el lanzamiento oficial de la Fundación Universidad del Deporte.

El evento contó con la presencia de Juan Sebastián Verón, como flamante presidente de la Universidad, y Mariano Bó, CEO

de Saint-Gobain para Clúster Sur LATAM, quien además asumió el rol de vicepresidente de la institución.

La Universidad del Deporte tiene previstas las siguientes áreas de desarrollo académico:

Deporte y alto rendimiento: carreras, cursos e investigación enfocados en alto rendimiento.

Deporte y sociedad: sociología, comunicación y gestión del deporte y de instituciones deportivas.

Deporte y empresa: carreras, cursos e investigación enfocados en la creación de valor y las dimensiones comerciales del deporte.

Deporte y bienestar: salud física y mental, psicología del deporte, alimentación, prevención y tratamiento de lesiones.

Deporte y tecnología: tecnología aplicada al deporte y al entrenamiento, nuevas disciplinas deportivas.

Además, se ofrecerán diplomaturas, cursos, seminarios y clínicas con foco en temáticas de vanguardia, junto a una Escuela de Oficios del Deporte, orientada a brindar rápida salida laboral en áreas clave para la industria deportiva.