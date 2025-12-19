Tercera colaboración entre los dos mejores en lo suyo. Tras los icónicos modelos en rosa, por Inter Miami, y celeste, por la Selección Argentina, llega una nueva línea con una estética mucho más sobria y elegante. Ésta es la nueva colección Messi x Stanley, celebrando su status del mejor de todos los tiempos.

Messi x Stanley 1913

El negro será el protagonista de esta nueva gama de productos de Stanley 1913, acompañados de un tono oro rosado como secundario. Éste teñirá los acentos del diseño, incluyendo bordes y tapas; así como también el branding del jugador argentino, junto a las siglas GOAT y el logo de la marca.

El mate es el elemento más económico de la línea con un valor de $76.000. Las cuatro botellas tienen un precio ascendente según su capacidad: $137.000 (710ml), $168.000 (1,18 litro), $184.000 (1,2 litro) y más de $200.000 para el botellón de 2 litros.