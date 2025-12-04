Realmente es la colaboración de todos los tiempos. Cualquier que todavía conserve su niño interno (y sea futbolero) la va a amar. Hoy se develó el mejor set de todos los que lanzaron en su historia: el trofeo Copa del Mundo FIFA x LEGO.

Trofeo Copa del Mundo FIFA x LEGO

La firma danesa se asoció a la federación internacional de fútbol para traernos una réplica a escala real de la copa más linda de la Tierra. Tiene 2.842 piezas, incluyendo en su diseño una escena oculta en el interior, el branding del Mundial o una figura única con el pequeño trofeo en la mano.

Ya se puede reservar en la tienda oficial de LEGO a un precio de 200 dólares estadounidenses. Las entregas se realizarán a partir del 1 de marzo de 2026.