Adiós a la pelota naranja de la Serie A

Insólito, pero real. Cuando comienza la época invernal, ya es más que una tradición que las principales ligas del mundo cambien sus esféricos por unos más llamativos, de fácil visibilidad. Pero a veces sale mal. En los próximos partidos se retirará la pelota naranja de la Serie A.

Según comentarios del propio presidente de la liga, Ezio Maria Simonelli, el balón de este color es difícil de ver para los daltónicos, ‘camuflándose’ con el césped. Por eso, se le pidió a la marca proveedora, PUMA, que fabrique nuevos balones, ya sean amarillos (lo que habitualmente se usa) o ya blancos, para que se usen en los próximos partidos.

No es una tarea sencilla, porque se está hablando de alrededor de mil unidades, entre las necesarias para los días de partido y entrenamientos. Un hecho muy poco común, pero digno de celebrar que se piense en todos los aficionados.