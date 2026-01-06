No vamos a negar que a veces pensamos que las marcas están siendo algo ‘vagas’ con tantas prendas con referencias al pasado, pero lo cierto es que funcionan tan bien como hace tres décadas. La nueva Newcastle United adidas Bring Back 1995 Collection es la clara demostración de esto.

Newcastle United adidas Bring Back 1995 Collection

Inspirada en el icónico modelo de visita de hace treinta años, la nueva colección tiene como protagonista un remake de la camiseta, replicando -a su manera- hasta el sponsor. Recordemos que la equipación alternativa del año pasado (ver acá) también rememoraba este modelo. Completa la línea un buzo y una campera que nos llevan directamente a los noventa. adidas lo volvió a hacer.