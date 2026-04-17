Disney+ Plan Premium transmitirá la Copa del Mundo 2026

Nadie se quiere perder la fiesta del evento más importante del mundo. Se acerca la Copa del Mundo 2026, la primera en celebrarse en tres países y con 48 seleccionados, y la oferta de retransmisión se expande para la región sudamericana. Hoy se confirmó que Disney+ Plan Premium será una emisora autorizada de la competición.

La plataforma de streaming, mediante ESPN, transmitirá 30 partidos del Mundial, distribuídos de la siguiente forma:

22 de la fase de grupos

2 de 16vos de final

2 de 8vos de final

1 de 4tos de final

2 semifinales

La gran final

Además, el Disney incluirá en cada país los partidos del seleccionado nacional de ese país, haciendo más tentadora la oferta para los espectadores. A esto se le sumará una transmisión las 24 horas toda relacionada a la Copa del Mundo.

El paquete está disponible para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile, Perú y Venezuela.