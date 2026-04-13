Naranja X presentó su campaña de cara a la Copa del Mundo 2026

Una firma que sigue apostando fuerte por el fútbol y la Selección Argentina, y más ahora de cara al evento más importante del mundo. Se viene la Copa del Mundo 2026 y Naranja X lanzó su nueva campaña, en colaboración con Mercado McCann.

La misma juega con la lista de convocados de cara al Mundial, una selección de 26 jugadores y misma cantidad, o incluso menos, de apellidos. Si el tuyo coincide con alguno del de los elegidos para representar a Argentina, tendrás la posibilidad de viajar a la Copa del Mundo.

Para más información de cómo participar podés ingresar a la web de Naranja X.