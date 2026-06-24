Fechas de cuartos de final del Mundial 2026: calendario, sedes y horarios para Argentina

Los cuartos de final del Mundial 2026 se juegan del 9 al 11 de julio de 2026 en cuatro estadios de Estados Unidos: Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City. Son los partidos 97 a 100 del torneo y definen a los cuatro semifinalistas que seguirán en carrera hacia la final del 19 de julio en Nueva Jersey. Por primera vez en la historia, para llegar a esta instancia las selecciones habrán disputado tres partidos de fase eliminatoria previos, ya que el nuevo formato de 48 equipos incorporó los dieciseisavos y los octavos de final antes de los cuartos.

Eso significa que los ocho equipos que lleguen a los cuartos del Mundial 2026 habrán ganado ya dos eliminatorias consecutivas, los dieciseisavos y los octavos. No hay margen de error, no hay vuelta. Cada uno de esos cuatro partidos vale un lugar en las semifinales más exigentes de la historia del certamen, y los horarios para el hincha argentino los ubican todos en franjas de tarde o noche, ideales para seguirlos desde cualquier dispositivo.

¿Cuándo son los cuartos de final del Mundial 2026? El calendario completo

Los cuatro cruces de cuartos de final están distribuidos en tres días. El bracket está predefinido, y cada partido enfrenta a los ganadores de dos octavos de final específicos, de modo que la llave ya estaba trazada desde el sorteo del 5 de diciembre de 2025 en Washington.

Partido Fecha Sede Horario ET Horario ARG 97 Jueves 9 de julio Boston (Gillette Stadium) 16:00 (ET) 17:00 98 Viernes 10 de julio Los Ángeles (SoFi Stadium) 16:00 (PT) 20:00 99 Sábado 11 de julio Miami (Hard Rock Stadium) 18:00 (ET) 19:00 100 Sábado 11 de julio Kansas City (Arrowhead Stadium) 22:00 (ET) 23:00

Los partidos 99 y 100 del sábado 11 se juegan en simultáneo, lo que obligará a los hinchas a elegir qué partido seguir en tiempo real y cuál dejar para el replay. En Mundial 2026, ese sábado puede ser la noche más futbolera del año.

Las sedes donde se jugarán los cuartos de final 2026

Los cuatro estadios de los cuartos de final son recintos de la NFL adaptados para el Mundial, todos en territorio estadounidense. La organización aplicó sus normas de patrocinio de estadios y los rebautizó con el nombre de la ciudad durante el torneo. El Gillette Stadium de Foxborough, sede de los New England Patriots, alberga el primer partido de cuartos con una capacidad de 65.000 espectadores y ya acumula partidos del torneo desde la fase de grupos. Está ubicado a unos 40 kilómetros de Boston y es uno de los estadios con mejor ambiente de todo el certamen por su diseño compacto y cerrado.

El SoFi Stadium de Los Ángeles, con capacidad para 70.000 espectadores, es el recinto más moderno del torneo: inaugurado en 2020 con una inversión de 5.000 millones de dólares, tiene techo retráctil y es la segunda sede con más partidos del torneo. El Hard Rock Stadium de Miami y el Arrowhead Stadium de Kansas City cierran los cuartos con capacidades de 65.000 y 73.000 espectadores respectivamente. El Arrowhead, sede de los Kansas City Chiefs, está certificado por Guinness World Records como el estadio al aire libre más ruidoso del mundo, un dato que no es menor cuando se juegan eliminatorias de Mundial.

¿Qué selecciones suelen llegar a cuartos? Análisis histórico

Los cuartos de final del Mundial tienen un grupo reducido de habituales. La historia del torneo muestra con claridad que unas pocas selecciones concentran la mayor parte de las apariciones en esta instancia, y que llegar a cuartos no es suficiente, lo que diferencia a las potencias es cuántas veces lograron ir más lejos. El análisis de semifinales, la ronda que sigue a los cuartos, es el indicador más claro de regularidad histórica en el torneo.

Estos son los cinco seleccionados con más presencia en instancias decisivas del Mundial, con sus datos verificados:

Brasil: 11 semifinales en 22 participaciones. La única selección que disputó todas las fases finales del torneo. Cinco títulos, siete finales. Su mayor derrota en cuartos fue el 4-3 por penales ante Francia en México 1986; su mayor escándalo en ese tramo, el 1-7 ante Alemania en la semifinal de 2014, que empezó como un fracaso en cuartos de presión y terminó siendo el partido más comentado de la historia moderna del torneo.

Alemania: 13 semifinales en 20 participaciones. El equipo más regular de la historia del Mundial, con cuatro títulos y ocho finales. Llegó a cuartos en prácticamente todas las ediciones desde 1954, con una única eliminación temprana en 2018 como excepción notable.

Argentina: seis finales en la historia, tres títulos. La Albiceleste llegó a los cuartos de final en la mayoría de sus participaciones desde 1966, con algunas eliminaciones tempranas en la fase de grupos que interrumpieron esa consistencia. Campeona vigente desde Qatar 2022.

Francia: dos títulos (1998 y 2018), cuatro finales. Potencia irregular en cuartos: subcampeona en Qatar 2022, eliminada en cuartos en varias ediciones, pero con capacidad demostrada para llegar a la final cuando arma un equipo en bloque.

Italia: cuatro títulos, aunque eliminada en la fase de grupos en 2010 y 2014, y ausente del Mundial 2022 y 2026 por no clasificar. Histórica en cuartos, pero con la inconsistencia más llamativa de todas las potencias clásicas.

Cómo prepararse para seguir los cuartos de final en tiempo real

Los cuartos de final del Mundial 2026 se juegan en un tramo de tres días donde el fútbol no para. Con dos partidos el sábado 11 de julio en horario simultáneo para Argentina, la única forma de no perderse nada es tener la información organizada de antemano: qué partidos están programados, qué hora arrancan, qué selecciones podrían cruzarse y qué estadio recibe cada cruce. El hincha que llega al fin de semana de cuartos sin haber seguido el bracket desde la ronda anterior casi siempre termina perdiendo contexto en los momentos clave del partido.

Acceder al calendario de cuartos de final del Mundial 2026 con estadísticas actualizadas, historial de los equipos y cuotas en tiempo real permite anticipar el valor de cada cruce antes del pitazo inicial. En un torneo que ya lleva más de 90 partidos cuando llegan los cuartos, el contexto acumulado de cada selección, sus bajas, sus rachas y su rendimiento en eliminatorias es información que marca la diferencia entre seguir el partido como espectador o entenderlo de verdad.

Seguí los cuartos de final del Mundial 2026 desde Argentina

Para los hinchas argentinos que quieran seguir los cuartos de final con mercados en tiempo real, plataformas como Betano, habilitada legalmente en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires bajo licencias del IPLyC y LOTBA, ofrecen cobertura del torneo partido a partido, con estadísticas por encuentro y cuotas actualizadas durante los 90 minutos. Los cuartos del Mundial 2026 arrancan el 9 de julio y cierran el 11, tres días en los que se define quién tiene chances reales de levantar la copa.

Las plataformas reguladas están disponibles solo para mayores de 18 años residentes en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires y en Mendoza. En un torneo que llega a su instancia más exigente con los ocho mejores del mundo en cancha, tener acceso a información precisa dentro de un marco legal es la forma más inteligente de vivirlo.