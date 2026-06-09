Ya no son más la ‘Cenicienta’ como lo fueron en el Mundial de Qatar 2022. Su estilo vertical y rápido los pone como ciertos candidatos a apuntar al podio. Para llegar a eso, lanzaron esta nueva camiseta PUMA de Marruecos Copa del Mundo 2026, que Marca de Gol analizó fiel a su estilo, detalle por detalle.

Review | Camiseta PUMA de Marruecos Copa del Mundo 2026

Nos encontramos con un modelo que -lógicamente- adopta el más reciente template de la firma del felino, destacando sus recortes laterales con trazos curvos. Tanto estos, como lo de las axilas, se tiñen de verde, contrastando con el tradicional color rojo de su base que, para esta ocasión, no añade trama alguna. El diseño de texturas sí toma relevancia tanto en el perímetro trasero del cuello, como en los puños, donde se buscó homenajear los tejidos tradicionales de la nación. Ambos focos se llevan todas las miradas y son los que levantan realmente el resultado final de la casaca.

Los logos del sponsor técnico están aplicados en dorado; al igual que la estampa en la nuca con el nombre del país, en idioma árabe. Más que correcta elección cromática. Lo que sí no nos pareció acertada fue la idea de centrar el escudo. El cuello con cierre por botón se estira bastante hacia el pecho, desplazando el logo demsiado hacia abajo. En esta prenda, sin número estampado, no es problema; pero cuando lo tiene, todo se acerca demasiado al ombligo. En síntesis, no creemos que haya compatibilidad entre el estilo de este cuello y la ubicación del escudo.

Su confección es correcta, tirando hacia muy buena, para ser una versión hincha. Hay distintos tipos de tejido según la zona, con más respiabilidad en las axilas, para mantener el cuerpo ventilado. Los logos están bordados, garantizando la mayor durabilidad. El tejido del cuello y puños es realmente premium. Concluyendo, nos quedó ese sabor amargo que, con la ubicación tradicional del escudo, sería realmente un camisetón. Aún así, más que aprobada.