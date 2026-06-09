Con el único objetivo de cruzar los mares y conquistar territorio americano (de nuevo). La Selección Lusa irá en búsqueda de su primera estrella mundial con su mayor estrella histórica como abanderado de la ilusión. Ésta es la nueva camiseta PUMA de Portugal Copa del Mundo 2026, que Marca de Gol puso bajo su lupa.

Review | Camiseta PUMA de Portugal Copa del Mundo 2026

Al día de hoy nos sigue pareciendo extraño no ver a la selección del sur de Europa vestido de Nike, pero creemos que la firma del felino arrancó con el pie derecho. Su primera entrega mundialista está inspirada en los mares y la historia marítima del país. Esto se ve plasmado en la textura de ondas que se aplica en la tela de toda la casaca, incluyendo mangas y espalda. De más está decir que no es un recurso para nada novedoso, ni arriesgado, pero valga el juego de palabras, le da onda. Estéticamente es muy correcta y sobria, esto último también gracias a una elección de tonos algo más apagados.

El template es simple, pero con uno que otro punto interesante. El cuello es en ‘v’, con un vivo verde que recorre todo el perímetro; algo más ancho en la nuca. Este color también se hace presente en los puños, apareciendo en la medida justa. En el interno aparece una brújula marítima, que busca reforzar el concepto madre del diseño. Un detalle que no gustó mucho es el recorte lateral de trazos curvos, que nos recuerda al logo PUMA Formstrip (el mismo que aparece en los costados del calzado). Muy bonita la tipografía de los números, añadiendo la misma trama de olas en su interior.

A nivel calidad, esta versión hincha está más que bien. Para el uso diario es mejor que la versión jugador, cuya tela Ultraweave nunca nos terminó de agradar. Tiene buena respirabilidad, gracias al calado propio del material. Los logos son estampados, de lindo tacto y presencia. Un modelo que no sólo es lindo, sino que será el que vestirá el Last Dance de Cristiano Ronaldo. Y esto es todo lo necesario para tenerla en nuestra colección.