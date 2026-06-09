Podemos decir que encontró su nicho, y uno muy bien. Ante la dificultad de competir con las tres grandes marcas (adidas, Nike y PUMA), la firma del doble diamante puso su mira en un territorio algo descuidado por ellas: el futsal. Hoy Marca de Gol prueba los botines Umbro Pro 5 Bump Stable, la alternativa más completa en su catálogo.

Review | Umbro Pro 5 Bump Stable

Desarrollar un calzado desde cero pensado específicamente para este deporte tiene muchos beneficios por sobre adaptar uno de fútbol 11. El primero de ellos es el perfil y armado general. Este modelo tiene una construcción sumamente robusta, y eso lo entendemos una vez que están en nuestros pies. La lengüeta envuelve completamente, logrando un ajuste bien firme. Al tener horma angosta, aquellos con pie grueso tendrán que probar con un talle más. Los insertos mullidos en el talón y la adaptabilidad de la piel natural en el frente, harán que la experiencia sea sumamente confortable ya desde el primer uso.

Enfocándonos en el upper en sí, es principalmente de material sintético y textil, reservando el cuero natural para la puntera. Ésta tendrá un excelente grip en contacto con el balón en fuertes disparos. Siendo un deporte de tanto roce y golpe, es fundamental tener un material con un grosor considerable para proteger esa zona. Desde el centro hacia atrás cambia la composición, buscando mejorar la respirabilidad, manteniendo el pie fresco, y aligerando la capellada. Esto último es notorio, siendo tan livianos como una zapatilla convencional. La puntera posee un doble refuerzo (uno de goma) contra el desgaste prematuro, que siempre es bienvenido.

Los Umbro Pro 5 Bump Stable destacarán por reformular toda la parte inferior. La suela tiene nuevo diseño (Vortex Grip), asegurando la máxima tracción en todos los movimientos. Es realmente pegajosa, en el buen sentido. La entresuela presenta la nueva tecnología ProPulsion que, combinada con la plantilla con el ya conocido BUMP, entrega unos brillantes resultados en amortiguación y retorno de energía. No hay nada mejor en el mercado, por su comodidad y el cuidado de las rodillas. Garantizando su perdurabilidad, posee la puntera cosida, evitando que ésta se despegue.

Cada vez que probamos una versión de los Pro 5 reafirmamos por qué son uno de los referentes del mercado. La sensación de uso es premium, la tecnología aplicada es de punta, y su precio de lista de $199.999 (se pueden conseguir por $174.999 en la tienda de Umbro) es sumamente competitivo por un producto de tan alta calidad. Nos alegra este presente de la marca.