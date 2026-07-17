Cómo cada partido de Argentina genera nuevas emociones

El primer gol de Messi ante Argelia tardó siete minutos. Lo vio gente en Kansas City, en Buenos Aires, en Córdoba, en Santiago del Estero, en cualquier ciudad del país con internet o televisión. Cuando entró, no hubo que ponerse de acuerdo sobre qué sentir. La reacción fue la misma en todos lados, con diferencias de milisegundos. Eso es lo que hace un partido de Argentina: genera emociones sincronizadas en millones de personas al mismo tiempo.

No todos los partidos son iguales. No todas las emociones tienen el mismo peso. Pero cada encuentro de la Selección en un Mundial tiene algo que no tiene ningún otro evento: la capacidad de hacer que personas que no se conocen sientan lo mismo en el mismo segundo. Para añadir emoción extra a cada partido desde tu pantalla, el casino online de Reybets tiene apuestas deportivas en vivo, tragamonedas y casino con dealer en tiempo real.

El debut ante Argelia: tres goles y un hat-trick histórico

El 16 de junio en Kansas City, Argentina enfrentó a Argelia en el inicio del Grupo J del Mundial 2026. El marcador terminó 3-0. Los tres goles los convirtió Messi. Con ellos alcanzó 16 tantos en Copas del Mundo, igualando a Miroslav Klose como máximo goleador histórico del torneo. Se convirtió además en el primer jugador en disputar seis ediciones del Mundial.

Tres goles en el debut generaron algo difícil de describir pero fácil de reconocer si sos argentino: esa sensación de que puede pasar cualquier cosa, que el equipo está bien, que Messi todavía está ahí, y que el torneo recién arranca.

Austria: el doblete que aseguró la clasificación antes de tiempo

El segundo partido, contra Austria en Dallas, terminó 2-0. Ambos goles también fueron de Messi. Con esa victoria, Argentina aseguró la clasificación a la siguiente fase antes del último partido de grupos. El 2-0 generó una emoción diferente al debut: no fue sorpresa sino confirmación. Argentina juega bien. El equipo no depende solo de uno.

El partido ante Jordania: el cierre tranquilo que permite llegar fresco

El cierre del Grupo J ante Jordania fue un partido diferente: sin nada que resolver, con la clasificación ya asegurada y el primer puesto en el bolsillo. Scaloni aprovechó para darle minutos a jugadores con menos tiempo. El resultado no fue lo central. Lo central fue llegar a la fase eliminatoria en condiciones óptimas.

Las fases eliminatorias: cada partido como un evento nuevo

En los Mundiales, a partir de los cruces eliminatorios, cada partido cambia de naturaleza. No hay margen para empate o derrota con recuperación posible. Si Argentina pierde, se va. Esa mecánica convierte cada encuentro en algo que pesa de otra manera.

Argentina avanzó fase tras fase. Las semifinales contra Inglaterra fueron el punto de mayor intensidad emocional del torneo para los hinchas argentinos: un partido cargado de historia entre dos países con una relación que va más allá del deporte.

La final del 19 de julio: el partido que puede hacer historia

El 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Argentina juega ante España la final del Mundial 2026. Si gana, se convierte en el primer equipo bicampeón del mundo en 62 años. El último fue Brasil con los títulos de 1958 y 1962.

De cualquier forma, el 19 de julio es el tipo de partido que en Argentina se recuerda para siempre. Los que tengan 10 años ese día lo van a recordar a los 50. Los que tengan 50 ya saben cómo se siente.

La emoción como parte de ser argentino

La psicóloga Cecilia Pedace describe al fútbol argentino como una pausa emocional frente a las crisis y los conflictos. Una actividad que durante 90 minutos suspende lo demás y pone a todos mirando lo mismo. Los goles de Messi ante Argelia el 16 de junio liberaron algo que estaba guardado. La final del 19 de julio puede liberar más todavía.

Preguntas frecuentes

¿Qué emociones genera el fútbol argentino en la sociedad?

El 89% de los argentinos asocia el entusiasmo por el Mundial con orgullo por el país, y el 77% menciona la unión nacional como motivo central. El fútbol activa un mecanismo de identidad colectiva que suspende temporalmente las diferencias sociales.

¿Cuáles fueron los mejores momentos de Argentina en el Mundial 2026?

El hat-trick de Messi ante Argelia el 16 de junio, el doblete ante Austria que aseguró la clasificación anticipada, las semifinales ante Inglaterra y la clasificación a la final del 19 de julio ante España.

¿Por qué las semifinales contra Inglaterra tuvieron tanto impacto?

El fútbol entre Argentina e Inglaterra tiene historia cargada: el Gol del Siglo de Maradona en 1986, la tensión de fondo y décadas de enfrentamientos memorables. Cada partido entre los dos países lleva esa historia encima.

¿Cuándo juega Argentina la final del Mundial 2026?

El domingo 19 de julio a las 16:00 hora argentina, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Argentina enfrenta a España.

¿Qué implica ganar el Mundial 2026 para la historia del fútbol?

Sería el primer bicampeonato mundial consecutivo en 62 años. Argentina se convertiría en el primer equipo en repetir título mundialista desde Brasil en 1962.