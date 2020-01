Todos los permisos que no otorgan los clubes de fútbol, acá sí están acá autorizados. Por primera vez en los más de tres años que llevamos haciendo reseñas, tomaremos para analizar un producto que no es de fútbol, sino de rugby; y bienvenido sea. De cara a una nueva edición del Super Rugby que comenzará a la brevedad, se presentó oficialmente la nueva camiseta camiseta titular Nike de Jaguares 2020, y Marca de Gol la puso bajo su lupa para evaluarla detalle por detalle.

Camiseta titular Nike de Jaguares 2020

¿Con qué panorama nos encontramos en este lanzamiento? En primer lugar, con una marca que acaba de ceder a su principal caballo de batalla en el país en manos a su mayor rival (Boca Juniors x adidas), por lo que centra ahora muchas de sus apuestas en equipos como éste. Desde el plano de diseño, la situación también es distinta que en el fútbol. Existen muchas más libertades, menos tradiciones, sobre todo para una franquicia que apenas llega a contar sus años con los dedos de una mano. Así, nos encontramos con looks más osados, incluso cambiando tonos con respecto a sus predecesoras.

Adentrándonos directamente con este modelo en particular, no son tantos los cambios profundos con respecto a su antecesora, o al menos no desde su template. Cabe remarcar que esta unidad es versión Stadium, para uso recreativo; siendo bastante distinta a la de juego, que posee otras telas, apliques (como dos franjas en el pecho con las manchas de la piel del jaguar realizadas en silicona) y un calce más ajustado, pensados para un deporte de constante contacto. A nivel de trazos básicos, lo único para señalar es el cuello, bastante simple, en forma de ‘v’, sin ningún añadido particular o especial.

Pasando a lo más visual, la camiseta sigue siendo de color negro, aunque sentimos que un mínimo tinte azul que no poseían anteriormente (no es un negro profundo con total ausencia de colores). En un tono de azul opaco se añade una trama que recorre todo el cuerpo (incluyendo mangas, espalda e incluso el cuello). La misma, si bien pareciera no tener mucho propósito, está inspirada en las sombras que se generan en la jungla, hábitat natural del jaguar. La verdad que nos encanta. Tiene una onda a la que no estamos del todo acostumbrados con el fútbol y un trasfondo que le da bastante sentido.

Los detalles finales son los que culminan un diseño que gusta y mucho. El naranja chillón (con componente refractario), propio de la identidad de la franquicia, es el que le da los puntos de contraste justos tanto en el frente, como en el aplique de la nuca con el nombre (y los dorsales). A nivel confección, esta versión es similar a una camiseta de fútbol, incluso desde su tela. El mayor destacado, sin dudar, es su escudo de material plástico matrizado, que peculiarmente está cosido (este tipo de emblemas suelen ir estampados). Tanto visualmente, como al tacto, sube mucho la calidad percibida de la prenda. ¿Conclusión? A nuestro criterio, y entendiendo que es una versión para hincha, no tiene nada mal; está aprobada por donde se la mire.