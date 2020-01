Tras unas semanas de descanso, era momento de volver con nuestras reseñas. El pasado 9 de diciembre se cumplió un año de la final más icónica de la historia de la CONMEBOL Libertadores, resultando lógico que el conjunto Millonario lo recuerde a lo grande. De la mano de la marca de las tres tiras, presentaron la tercera camiseta adidas River Plate 2020, y Marca de Gol la analizó en detalle. Ojo, nuestra prenda tenía algunos agregados adicionales que recuerdan el histórico encuentro disputado en Madrid.

Review | Tercera camiseta adidas River Plate 2020

Al igual que nos había pasado en su momento con el modelo tricolor de 2018 (mirá su reseña acá), a primera vista nos encontramos con un problema difícil de no notar. Cromáticamente casi no se distingue con la casaca titular. Es decir, el blanco predomina totalmente en ambas; por lo que en ese aspecto no guarda mucho sentido este uniforme. Técnicamente no es que esté prohibida su realización, pero sería más lógica que adopte otro color; rojo fuerte o negro, por ejemplo, que se diferencie también de la bordó (ver acá).

Más allá de eso, y pasando a sus trazos en sí, toma un template bastante convencional de la marca alemana, con el cuello redondo en dos tonos; combinación que lamentablemente no se replican en los puños, que son únicamente negros. Hubiera estado buena que haya concordancia entre ambas partes. El resto de la atención se centra en el frente, donde lucen cinco franjas negras de grosor creciente, con un estilo tipo pincelado; ubicándose por encima una fina línea roja. Si bien es un teamwear de miadidas, a nosotros particularmente nos agrada. Probablemente, si fuera negra con las franjas blancas contrastando, nos gustaría más.

Lo que realmente le da un tinte especial a este diseño, más que nada para aquellos que son simpatizantes del club, es el emblema en el inferior izquierdo con la silueta del Estadio Santiago Bernabéu y la fecha de la final. Eso, y los dorsales especiales con imágenes de los jugadores que participaron en esa final, convierten a la camiseta automáticamente en una pieza de colección y con un valor emocional muy alto. Es una forma de materializar un recuerdo que no se olvidará más.

Ahora bien, todo esto se pierde en la versión ‘convencional’, por lo que nos volvemos a quedar con ese gustito que pudo haber sido algo más. ¿Conclusión? La tercera camiseta adidas River Plate 2020 es de esos modelos que gustan (o nos acostumbramos) más a medida que pasa el tiempo. Como mencionamos, invirtiendo los colores probablemente se hubiera llegado a algo un poco más interesante, ¿o se lo reservan para la negra con la banda roja? El tiempo nos dirá la verdad.