Un nuevo soldado listo para ir a la guerra, pero no es un soldado cualquiera. Tras un par de años con la serie ONE, la firma del felino ha decidido cambiar un poco el rumbo y volver a un paradigma que parecía haberse quedado atrás en el tiempo: los botines realmente ultraligeros. Acá es donde aparecen los flamantes PUMA ULTRA 1.1, la alternativa elegida, entre otros, por Antoine Griezmann; y, como no podía ser de otra forma, Marca de Gol los llevó al verde césped para probarlos.

Yendo directo al análisis, comenzamos por lo visual. Más allá de este colourway naranja, es un calzado que transmite ese espíritu de rapidez, con una trama en degradé formada por hilos; mismo quietos parece que están en movimiento. Tiene una cordonera convencional y un sistema de malla elástica textil envolvente sin lengüeta. Como todos los que tienen esta construcción, es difícil ponérselos y sacárselos -delicadamente-. Estos en particular, propio de la característica que solo pesan 160 gramos, literalmente se siente como si no llevara nada puesto (*foto de Flanders*); y eso que no es la versión de 90 gramos diseñada junto a la automotriz Rimac.

Una vez adentro el pie, volvimos a sentir esas vibras evoSPEED, pero con el avance tecnológico de estos años. La malla que reemplaza la lengüeta, los finísimos cables que evitan que los cordones se aflojen. Modernidad en pos de mejorar la experiencia. Eso sí, no es el calzado más comodo de usar; esperable de un modelo tan liviano, que elimina casi todo el relleno mullido (tiene en el talón y algo en el empeine). El único foco es la velocidad. Se denota en la suela sin tacos cónicos; todos miran al frente, incluso unos diminutos para rasguñar toda la tracción posible. Junto a la talonera externa, que aporta estabilidad, se logra un combo que no te hará ser Usain Bolt, pero te ayudará a exprimir al máximo tu velocidad.

¿Cómo se siente pegarle a la pelota? Básicamente, se siente mucho; cada golpe repercute en el pie. Lógico, porque para llegar a un peso bajo hay que sacarle todo el relleno posible. Lo que sí nunca faltará es grip con el balón porque la capellada es muy rugosa, por la forma de confección del tejido en sí. Probándolos en condiciones ligeramente húmedas, nunca percibimos que la pelota haya patinado. Tal vez quien busque el máximo desempeño en este departamento deberá ir por los FUTURE, dentro de la marca. Aun así es muy notorio como este tipo de silos han avanzado en el contacto con el balón. Para notar, en otros mercados existe una variante con puntera de cuero; esa sería nuestra elección predilecta.

¿Quién debe comprar los PUMA ULTRA 1.1? Quien busque velocidad en todo momento, una confección de alta gama, un buen toque de balón por su peso, a costa de resignar algo en comodidad. Eso sí, tiene un precio muy menor al de su competencia directa, con un valor de AR$16.799. La serie X de adidas asciende hasta AR$22.000 y los Nike Mercurial suben más aún, llegando a los AR$30.000. Este mismo calzado en Estados Unidos sale 200 dólares (unos $38.000 a dolar azulcito). Para pensarlo; y comprarlos.