2 FIFA 21 | Volta

La variedad es fundamental para no aburrirse al poco tiempo de comprarlo. Si bien en la primera entrega Volta no fue el gran boom que suponía ser, para nosotros fue un poco de aire fresco en una saga que parecía algo estancada. El deporte en campos chicos es mucho más dinámico y desafiante, algo que a veces se padece en los partidos de fútbol 11. En FIFA 21, Volta no cambia demasiado, más allá de unos ajustes al gameplay, una historia totalmente nueva y nuevas sedes para jugar.

Lo mejor que sigue teniendo este modo de juego es su intensidad. Constamente el ritmo es alto, no se puede enfriar un partido; y eso es lo que lo hace divertido. Con respecto al año pasado, se mejoraron en dos cosas para nosotros vitales. La primera, el posicionamiento de los jugadores: aunque sigue sin ser perfecto, ahora hay más criterio para moverse adentro de la cancha y ofrecen más posibildiades para llegar al gol. El segundo, es que quien ocupa la posición de defender el arco (no un/a arquero/a) ya no se espanta cuando viene la pelota y la deja entrar como si nada. O al menos no ocurre tan seguido. Sí se mantiene el hecho que el físico casi no es decisivo (un jugador chico le gana con el cuerpo a uno grande constantemente) y que los arqueros en futsal tienen momentos que parecen robots con súper reflejos. Pero bueno, lo hace desafiante.

La historia en sí no es nada muy convincente, ni que dé ganas de seguirla fielmente (tampoco es un juego de aventura). Lo más interesante es la inclusión de jugadores y leyendas del fútbol, como Kaká, así como freestylers que le dan esa vibra callejera. Con el correr de los partidos iremos desbloqueando nuevos escenarios y torneos, que realmente están muy bien logrados. Dubái, Sídney y Milán son canchas espectaculares; y ni hablar el estadio Volta donde se ilumina el piso. Todo lo gráfico y visual está bastante bien desarrollado, incluyendo también toda la parte de vestimenta que le ayuda a dar carácter a los protagonistas.

Con respecto a su peor punto del año pasado, los partidos online, pareciera que ya no tendremos que esperar largos minutos para encontrar un rival. O al menos no en estos días, veremos cómo sigue el entusiasmo. Ah, tampoco nos volvimos a encontrar con el bug de los arqueros gigantes. Pulió cosas, pero aun le falta para volver a las épocas de gloria de FIFA Street. 8/10