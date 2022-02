Una aventura mucho más compleja de lo que la gran mayoría cree. Confeccionar camisetas de fútbol en Argentina es -de a momentos- toda una epopeya. Pocas fábricas, escasa variedad de materia prima, costos elevados para lo que el hincha está dispuesto a pagar, importanciones casi imposibles, una logística no del todo pulida, entre otras cosas. Aun así, Estudiantes de La Plata decidió tomar las riendas de sus uniformes con su marca propia: RUGE. Esto pensamos sobre ella.

Estudiantes de La Plata x RUGE

La receta de producir in-house la indumentaria de fútbol claramente no es para cualquier club. Tiene que haber una combinación de idiosincrasia, cantididad de hinchas y seriedad de quien está cargo, como para que no sea endeble en alguna de sus patas. Estudiantes de La Plata es un club que tiene simpatizantes con un fuerte sentido de pertenencia. Algo asi como ‘el modo Estudiantes’. Desde ese punto, era lógico que se iba a crear un hype masivo (fomentado por buena comunicación) y un símbolo más el cual todo pincharrata está orgulloso de defender. En este momento, son los únicos, y lo recalcan siempre.

🔴⚪️ Estas son las nuevas camisetas de Estudiantes de La Plata x @ruge_arg. ¿Qué te parecen? pic.twitter.com/xMb1R2mBHP — Marca de Gol (@marcadegol) January 23, 2022

El volumen de hinchas también es importante. Un proyecto así para Boca Juniors o River Plate es realmente muy complejo sin tener el respaldo de una firma grande. Por temas productivos, porque es difícil gestionar grandes cantidades (si tuviera poca magnitud no sería viable por economía de escalas, los costos serían muy altos para la cantidad producida). También, porque necesita una red de distribución y retailers que es difícil levantar de forma propia. Ahí es donde referentes como adidas, Nike y PUMA sacan ventaja sobre el resto. Si bien tiene hinchas por todo el país, la enorme mayoría está nucleada en La Plata y Buenos Aires, por lo que ese factor logístico es mucho más sencillo de resolver. No es fácil, claro; pero se cubre un territorio mucho menor.

Pero por sobre esto, es fundamental que haya seriedad y profesionalismo que sostenga la estructura. Del lado de Estudiantes es la misma dirigencia que inauguró un estadio de primer nivel para la región. Pero solos no podían. Por eso se unieron a Mateu Sports, líderes en la ciudad, para tener apoyo en la parte logística y productiva. Ellos son los encargados de intentar resolver o mitigar los problemas que enlistamos al principio. Obviamente no sale gratis, sino que una porción de las ganancias van para ellos -además de tener presencia en las camisetas-. Técnicamente, si hilamos fino, este proyecto no es algo 100% del club, pero no existe forma de hacerlo de esa manera.

Son dos cosas lo que a hincha más cautiva de RUGE, además del discurso de la marca propia. El primero es que el diseño está realizado íntegramente por el club, ya sin imposición de templates o recursos gráficos. Esto es un golazo porque se garantiza siempre que no se vea ‘manchada’ la identidad de la institución. La otra es el precio. Las casacas tienen un valor de lanzamiento de AR$7.589, una cifra bastante por debajo de los $9.999 de adidas; incluso los AR$9.450 de Umbro o los AR$9.000 de Erreà/Givova. En una época económica lejos de ser próspera, es un atenuante que siempre va a agradecer el comprador.

El escenario tiene igual sus costados negativos. Al menos al momento de esta nota, a una semana del lanzamiento, todavía en el e-commerce del club o de Mateu Sports, no hay ninguna prenda a la venta. Esto demuetras lo difícil que es salir al mercado con todo fabricado y listo. Por su parte, más allá de las equipaciones (que fueron fuerte al medio), la osada pre-match y la de entrenamiento, el resto de la colección es bastante simple en su diseño. Si fueran provistas por una marca ‘convencional’, estaríamos hablando al 100% de un catalogazo. Nada que a futuro no se pueda resolver, pero sí son sensaciones fueron parte de nuestro pensamiento inicial.

¿De qué depende la prosperidad del proyecto? Básicamente que se mantenga una línea de trabajo con innovación a nivel diseño, buenos precios y que no surjan conflictos -de poder o económicos- entre las dos principales partes. El hecho que apunta a tener una línea completa de productos y no limitarse solo en lo de Estudiantes de La Plata (y todo su polideportivo, que por ahora no lo viste íntegramente), le debería dar cierto respaldo y sustento económico. Más que nada, porque la venta de ropa de los clubes es súper volatil en relación a los resultados deportivos. Si al equipo le va bien, las ventas suben. No es un secreto eso, por lo que no se puede depender de ello.

El objetivo no es fácil, y el camino menos que menos. Pero RUGE define una esperanza de poder hacer las cosas de una forma distinta, como hacen ya varios clubes de Brasil. El fútbol argentino -en comparación con otras grandes ligas- no pasa su mejor momento en cuanto a sponsors técnicos, por lo que ésta puede ser una salida. Ojalá en unos años nos encontremos haciendo otra columna reflejando el caso de éxito que ésta fue.