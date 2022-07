AC Milan y PUMA extienden su vínculo

Hora de profundizar el vínculo. Comenzada en 2018, cuando el club no pasaba por sus mejores momentos, la relación entre el AC Milan y PUMA ha ido progresado de forma creciente, coronada hace algunas semanas con el campeonato de la Serie A tras 11 años de sequía. De cara a lo que se viene, y tras la compra de la institución por parte de Redbird Capital (ver más), se anunció la extensión del contrato con el sponsor técnico.

Según comunica la agencia de noticias Reuters, el nuevo acuerdo duplicaría el valor actual, llegando hasta unos 30 millones de Euros por temporada, con una extensión de cinco años, marcando un importante plus de dinero en un club que, a pesar de los mejores resultados, sigue teniendo balances en rojo. Además de la indumentaria, la marca del felino también adquirió los naming rights del centro de entrenamiento del Rossonero.

“PUMA House of Football” 🆕@pumafootball becomes the official naming partner of the Vismara Center, the base of the Club’s future talents and Women’s Team

PUMA diventa il Naming Partner Ufficiale del Centro Vismara, la casa dei futuri talenti del Club e delle rossonere pic.twitter.com/T2ap1BB5ex

— AC Milan (@acmilan) June 29, 2022