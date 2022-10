Review | Camisetas Umbro de Argentinos Juniors 2022/23

Se cumplen tres décadas de uno de los modelos más llamativos de la historia del Bicho, que daba un fuerte golpe de mesa a lo que era la indumentaria habitual del club. Con este contexto, la firma del doble diamante decidió homenajearlas, lanzando las nuevas camisetas Umbro de Argentinos Juniors 2022/23. Éste es el análisis de Marca de Gol.

Como mencionamos, la nueva colección del conjunto de la Paternal toma como puntapié inicial a la casaca usada en 1992/93, cuando eran vestidos por la marca de las tres tiras. Una equipación que destacó por su inusual trama de fondo, cual hielo; pero no tanto así en lo deportivo (esa temporada ganó tan solo 6 partidos de 40). La versión recientemente presentada añade un pattern aún más marcado, aplicado en frente, mangas y espalda. Visualmente tiene un estilo tipo tie-dye, que tan de moda volvió a estar. Lógicamente por lo disruptivo tendrá sus lovers y sus haters; nosotros bancamos que se haya vuelto a tomar este riesgo.

El template usado para esta ocasión no tiene mucha novedad dentro de la marca, con un cuello en forma de ‘v’ algo redondo, culminado por un pequeño triángulo que contrasta en blanco. Este último tono también se hace presente en los puños y en los logos. El emblema de la cintura es el mismo usado ya en las anteriores tres camisetas, resaltando la condición de “Semillero del Mundo”. Desconocemos si es iniciativa del club o el sponsor técnico, pero nos hubiera gustado ver algo nuevo. La versión comercial se vende sin sponsor al frente, cuestión que le suma unos puntitos.

La variante alternativa es exactamente igual a la titular, pero encontrando al blanco/gris como protagonistas. Los únicos cambios están en los puños y los logos, ambos ahora de color rojo (incluso el cuello es el mismo). Aunque entendemos que es una colección, no somos muy fanáticos de replicar la misma camiseta dos veces. Sí hubiérmos tomado la trama para usarla en zonas más específicas; por ejemplo, las mangas. Que haya un vínculo, pero que no sean iguales. También por qué no optar por un cambio de cuello. Vistas de forma individual ambas nos parecen interesantes; pero como conjunto siempre preferimos que se distingan más.

La confección de ambos modelos es aprobada para su precio de AR$13.199. Una tela suave al tacto, con algo de peso para mejorar su caída; costuras y bordados bien realizados. Como punto a mejorar, el cuello puso ser de material de ribb, añadiendo algo más de rigidez. Aunque, entendiendo la endeble situación de la industria nacional, no podemos ser del todo críticos. Si bien no nos volvemos locos ya por los remakes, éstas se inspiraron y dieron una vuelta de tuerca a un modelo con mucho potencial. Puede gustar o no, pero es bueno ver a Umbro salir del molde de lo tradicional.