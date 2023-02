By

Las apuestas deportivas pueden ofrecer diferentes mercados que fácilmente se adaptan a las necesidades de cada quien. Siendo así, los aficionados siempre se han inclinado a deportes tales como fútbol, béisbol o básquetbol.

Sin embargo, ¿habrías imaginado realizar pronósticos sobre las tarjetas por partido de fútbol? Si la respuesta es no, aquí te enseñamos todo lo que necesitas saber sobre este mercado. Si no, visita el sitio web de https://mejorcasadeapuesta.com/ar/ para que encuentres las mejores estrategias y obtengas un mayor provecho.

Pronósticos de tarjetas amarillas en el fútbol

Esta modalidad de apuestas, no es más que el pronóstico de tarjetas amarillas que mostrará un árbitro durante un partido de fútbol. Cabe destacar que este formato viene con diferentes mercados. Un claro ejemplo, sería las apuestas over/under para determinar si el número de tarjetas será menor o mayor a una cantidad determinada.

¿Cuáles son los tipos de mercados existentes para el pronóstico de tarjetas amarillas?

Existen muchas opciones que pueden variar antes o durante el juego. Entre los más destacados se tienen

Número total de tarjetas over/under

Es el número total de amonestaciones que recibirán los jugadores dentro del tiempo reglamentario. En caso de elegir un over 3.5, significa que la cantidad de tarjetas amarillas será igual o estará por encima de 4. Mientras que, para una apuesta under 3.5, significa que la cantidad de amonestaciones no superará las tres unidades.

Número exacto de tarjetas amarillas del encuentro

Destaca como otro de los modos de apuestas referentes a las tarjetas. Suele diferenciarse del over/under porque se tiene que determinar el número exacto de tarjetas que habrá en el partido. Suele ser bastante difícil, por lo que ofrece mejores cuotas de mercado en comparación al hándicap.

Número de tarjetas amarillas en el primer tiempo

Tal y como su nombre lo indica, basta con pronosticar el número de tarjetas que se repartirán a lo largo de los primeros 45 minutos de partido. Cabe destacar que en la mayoría de los casos, se pedirá un cálculo aproximado y no un número exacto de tarjetas.

Equipo con más tarjetas amarillas durante el partido

Basta con determinar el equipo que culminará el encuentro con el mayor número de tarjetas amarillas. Para este tipo de apuestas, no se toma en cuenta las prórrogas, en caso de que sea una ronda de eliminación que la requiera.

Tiempo en que se muestra la primera amarilla

Sabemos que un partido de fútbol puede ofrecer distintas emociones a lo largo de los 90 minutos. Por ello, determinar exactamente el momento en que un jugador será amonestado resulta muy emocionante y, por si fuera poco, difícil y lucrativo.

Jugador amonestado

En este modo de apuesta, basta con predecir cuál jugador será amonestado durante el partido. Para ello, se deben revisar estadísticas e historial entre ambos equipos.

Estrategias de predicción de tarjetas amarillas

Las apuestas de tarjetas amarillas en el fútbol, no son del todo fáciles. No obstante, existen ciertas estrategias a considerar para disponer de una idea clara sobre los acontecimientos. A continuación, presentamos algunas de las más recurrentes.

Consulta las estadísticas

Uno de los factores más importantes a considerar durante las apuestas de tarjetas amarillas, gira en torno al análisis de las estadísticas por equipo. Existen muchos recursos en línea que brindan toda la información necesaria.

Es crucial verificar estadísticas tales como el número medio de tarjetas que ha recibido un club durante los partidos de la temporada, la cantidad de tarjetas que un equipo ha acumulado durante los últimos cinco juegos. Digamos que son dos de los aspectos más relevantes a considerar.

Árbitro del partido

Tener en cuenta el árbitro que impartirá justicia a lo largo del encuentro, puede ser determinante para la tendencia. Existen árbitros que son mucho más severos que otros, haciendo que el promedio de amonestados sea elevado.

Es fundamental revisar la cantidad de amonestados que hubo durante los partidos anteriores de dicho árbitro. Incluso, esta estadística puede ayudarte en gran medida para otros mercados de apuestas.

Partidos importantes

Siempre se debe poner mucha atención en partidos importantes o que tienen gran historia. Esto suele influir directamente en el número de tarjetas, ya que la adrenalina y tensión que se vive en ese momento resulta mucho mayor.

Derbis

El fútbol es un deporte de mucha pasión, especialmente en los partidos cuya rivalidad trasciende la historia. A menudo, los derbis suelen contagiar a los jugadores, por lo que las riñas pueden hacerse presentes. Partidos como Inter vs Milán, Lazio vs Roma, Manchester United vs Liverpool, Barcelona versus Real Madrid; son algunos de los muchos que pueden dejar muchas amonestaciones.

Jugadores temperamentales

El fútbol también está lleno de jugadores cuyo temperamento es bastante fuerte. Incluso, cuando las cosas no salen bien o la cantidad de roces excede un límite; es probable que exploten de ira e incurran en una falta que acredite una sanción.

Así que, basta con seguir de cerca a estos jugadores, ya que pueden traer beneficios por su fuerte temperamento dentro de la cancha. También, la emoción de marcar el gol de la victoria, puede que lo lleve a quitarse la camisa, así que, hay que estar atento al comportamiento.

Ventajas y desventajas del pronóstico de tarjetas amarillas

Ventajas Desventajas Ofrece cuotas realmente competitivas. Requiere de una amplia investigación. Es bastante emocionante. Suele tener mercados bajos. Funciona con eventos en juego. Impredecible, en determinadas ocasiones.

¿Cuál es la mejor casa de apuestas en Argentina para apostar a las tarjetas amarillas?

Luego de extenuantes búsquedas, sin lugar a dudas, la mejor casa de apuestas en Argentina para el pronóstico de tarjetas amarillas es 22BET. Este sitio ofrece muchas opciones a los amantes de las apuestas y dispone de licencia concedida por las autoridades de Curazao.

Por otra parte, dispone de un bono de bienvenida del 100 % de hasta ARS 5.000 para apuestas deportivas, lo único que debes realizar es un depósito mínimo de ARS 70 y la bonificación se verá reflejada de manera automática en su cuenta.

Este sitio de apuestas maneja un amplio abanico de métodos de pago que se pueden emplear de forma gratuita, pues no cobran ningún tipo de comisiones ni en depósitos ni para los retiros.

Finalmente y con un amplio mercado para apuestas deportivas, 22BET destaca como la mejor casa de apuestas que encontrarás en Argentina para los pronósticos de tarjetas amarillas. Así que, no esperes que te lo cuente, obtén el bono de bienvenida y saca el mayor provecho a tus apuestas deportivas.