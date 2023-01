La llegada de una nueva marca a un club siempre es interesante de analizar. Después de un paso sin pena ni gloria de hummel, con calidad no a la altura y stock deficiente, llega la firma italiana a intentar revertir la situación. Éstas son las camisetas Givova de Gimnasia y Esgrima La Plata 2023; y ésta es la reseña de Marca de Gol.

Review | Camisetas Givova de Gimnasia y Esgrima La Plata 2023

Desde el vamos nos encontramos con dos casacas de trazos simples, sin arriesgar por demás. Empezando por la titular, emplea -casi- el mismo template que usó Belgrano hace dos temporadas (ver acá); tenemos entendido que por decisión del propio club. Destaca sobre todo por los paneles contrastantes en las axilas con una tela con mayor respiración, siendo el mismo material que se emplea en el aplique trasero del cuello redondo. Éste posee un vivo en azul que recorre todo el perímetro, repitiendo la fórmula en los puños.

Como detalle más específico, en la nuca añade la inscripción “Dale Lobo”. No queda mal, pero tampoco aporta demasiado al resultado final; aunque sí es la única cuota de personalización que posee todo el kit. Lo mejor viene de la mano del escudo, estampado, que incluye una textura tridimensional que le da un puntito extra de calidad percibida. Lógicamente no es lo mismo que uno de TPU, pero es más que correcto. Más allá de eso no hay mucho más por decir, más que la espalda es totalmente blanca lisa (sin franja). Un diseño correcto.

Sí nos parece bastante más acertada la versión alternativa, que ‘juega’ de una forma más interesante con el template, logrando una continuación de la franja blanca hasta los puños. El azul marino de fondo contrasta muy bien con el tono más claro que se ve en cuello, puños y la línea que acompaña por debajo del pecho. Sin ser una maravilla, se logró algo que visualmente es acertado. En la nuca también acompaña el mensaje de aliento que se ve en la equipación local. Sentimos que faltó algún detalle más impactante, que llame la atención, como para lograr una buena primera impresión en el hincha.

A nivel confección sigue la misma línea que años anteriores, Una tela suave y liviana (un poco mejor la azul), con respiración en las axilas; y estampas dentro de todo buenas. Su asterisco, como ocurre en el 95% de las prendas nacionales, viene del lado de las costuras. Las terminaciones no son las ideales, frunciendo la tela por demás, e incluso no siendo del todo rectas. El estándar de trabajo de los talleres bajó considerablemente en estos años. Así y todos son camisetas que aprobaron. Con lo justo, pero no hay mucho que objetar.