Giannis Antetokounmpo adquiere una porción del Nashville SC

No es una anomalidad que los atletas de élite inviertan en el mismísimo mundo del deporte; sobre todo en los Estados Unidos. La Major League Soccer (MLS) es una liga que sigue creciendo, sobre todo desde su popularidad, convirtiéndose en un foco de grandes inversiones. La última estrella en unirse a la fiesta fue Giannis Antetokounmpo, uno de los mejores jugadores de la NBA.

El jugador griego de origen nigeriano, junto a sus hermanos Thanasis, Kostas y Alex, adquirió una porción minoritaria del Nashville SC, uno de los clubes más jóvenes de la liga estadounidense. Su llegada también vino de la mano de Filip Forsberg, jugador de los Nashville Predators (hockey sobre hielo).

Giannis Antetokounmpo no es el primer jugador de la NBA que se convierte en dueño de un equipo de la MLS. Kevin Durant (Philadelphia Union), James Harden (Houston Dynamo FC), Magic Johnson (LAFC), Steve Nash (Montreal Whitecaps) y Dwayne Wade (Real Salt Lake) son algunos de los casos más destacados.

That’s right. We got the Antetokounbros.

Welcome N to the ownership group, @Giannis_An34, @Thanasis_ante43, @kostas_ante13 and @alex_ante29 🏀 pic.twitter.com/K83Rz9Lp7j

— Nashville SC (@NashvilleSC) March 2, 2023