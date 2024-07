Tras la realización de un experimento de permitir que los simpatizantes diseñen el kit local, resultando en un modelo con muy poco gusto (había mejores opciones), era el momento de patear fuerte al medio. Así nació la nueva camiseta PUMA del Borussia Dortmund 2024/25, con un estilo sumamente elegante. A continuación, el análisis que le realizamos en Marca de Gol.

Review | Camiseta PUMA del Borussia Dortmund 2024/25

No es la primera vez que el equipo alemán presenta franjas negras; pero sí es la primera vez que emplea una combinación de bastones con pinstripes. Tanto en el frente, como en la zona baja de la espalda, añade cuatro conjuntos de tres líneas, siendo la del medio algo más gruesa. Pero el negro no se limita a esto, sino que también tiñe las mangas, los apliques laterales y la totalidad del cuello -con terminación recta-. Es una verdadera casaca amarilla y negra; con el añadido de darle una cuota de fineza que claramente la temporada pasada no la tenía.

Como sello final del diseño, añade un lema del club que sirve de puntapié para muchas iniciativas: “Borussia Verbindet“ (‘Borussia conecta’). Justamente fue ese eslogan, en cierto punto, el culpable de la anterior equipación, buscando darle participación a los hinchas en lugares donde no es del todo necesario. Sí es importante escucharlos, pero el diseño a este nivel es justamente para profesionales. Lejos de ser su mejor versión histórica, creo que nadie puede contraargumentar que es un upgrade gigantesco.

Prenda en mano se nota que es de una buena calidad, con su tela calada con buena respirabilidad fabricada con la tecnología RE:FIBRE a partir de residuos textiles reciclados. El escudo tiene fondo textil, con las iniciales engomadas; mientras que el contorno y las estrellas están bordadas. Simple y agradable, con un concepto no muy rebuscado. En un mundo desbordado por patterns y trabajos algo cargados, a veces (y sólo a veces) menos es más.