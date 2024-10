Boca Juniors, un equipo histórico

Con más de 100 años de historia a sus espaldas, el Boca Juniors se ha convertido, sin duda, en uno de los grandes referentes en el mundo futbolístico. Se trata, al fin y al cabo, de un equipo reconocible por el que han pasado grandes estrellas del deporte. Riquelme, Palermo y el gran Maradona son solo algunos de los nombres destacados en un club que también ha obtenido un gran palmarés de títulos. Por ese motivo, las plataformas de casino online y de apuestas deportivas siempre tienen en cuenta al Boca Juniors en sus pronósticos. Hagamos un repaso, pues, al pasado, el presente y el futuro de un equipo inolvidable.

Un poco de historia

El Club Atlético Boca Juniors nació a principios del siglo pasado, lo que lo convierte en un equipo longevo y muy reconocible. En la época de su fundación, el fútbol ya llevaba varias décadas siendo un deporte muy practicado en Argentina, pero tan solo hacía 14 que se había creado la liga amateur, una de las más antiguas que existen.

Fue fundado por un grupo de adolescentes, vecinos de un barrio que daría nombre al club. Dicho lugar era conocido por ser el hogar de trabajadores inmigrantes, especialmente de origen genovés. El fútbol, después de todo, tiene un fuerte arraigo en tierras italianas, lo que sin duda tuvo mucho que ver.

Antes de escoger la camiseta que todos conocemos, el equipo tuvo varias versiones de diferentes colores. La definitiva, el color azul con banda amarilla, se comenzó a utilizar en 1913, y tomaba la bandera de Suecia como inspiración.

El club fue jugando en ligas menores durante sus primeros años. No obstante, no tardó en inscribirse en la segunda división de la AFA y, en 1913, ascendía a primera. La era profesional, no obstante, no comenzó hasta 1931. Desde entonces, el equipo no ha dejado de lograr títulos y el reconocimiento mundial.

Récords más destacados

A lo largo de su larga historia, el Boca Juniors ha obtenido numerosos récords. Algunos de los más destacados son los siguientes:

Se trata del primer equipo argentino que ganó 100 veces a cualquier rival , algo que logró ante el Estudiantes de La Plata.

También es el equipo argentino que más títulos oficiales ha ganado en una sola temporada. En 2005/06 consiguió 5 títulos distintos.

El Boca es, a día de hoy, el equipo con más bicampeonatos conseguidos , con un total de 9.

El Boca sigue siendo el único equipo de Argentina capaz de obtener, al menos, un título por década.

Sigue teniendo el récord de mayor número de partidos sin derrotas en toda América, con un total de 60 encuentros.

Los jugadores actuales

Muchos nombres importantes del fútbol han pasado por el vestuario del Boca Juniors. Y, en la actualidad, siguen jugando grandes promesas del deporte. Un claro ejemplo lo encontramos en Sergio Romero, arquero de gran presencia y que suele destacar por su habilidad.

El peruano Luis Advíncula, por su parte, es considerado uno de los mejores jugadores del equipo del anterior semestre. Asimismo, Lautaro Blanco se ha convertido en un importante lateral que se ha ganado su puesto en esta lista de forma indiscutible gracias a su incidencia en el propio rendimiento del equipo.

Por último, no podemos olvidar a jugadores como Kevin Zenón o Edinson Cavani, dos potentes goleadores a los que los rivales deberían temer.