Medio siglo de la primera casaca, medio siglo del comienzo de una historia. Si bien el vínculo de la Asociación del Fútbol Argentino con la firma alemana ha tenido idas y vueltas, se cumple una fecha especial y qué mejor forma de celebrarlo que con la nueva camiseta adidas de Argentina 50 Aniversario. A continuación, el análisis de Marca de Gol.

Review | Camiseta adidas de Argentina 50 Aniversario

Siempre es lógico esperar que un modelo aniversario tenga un estilo clásico, con cierto tinte retro. Ésta no es la excepción. Tres gruesos bastones celestes en un tono algo pálido serán los protagonistas del cuerpo, repitiéndose estos mismos también en la mangas. Muy similar al uniforme de 1974. Fiel al look antiguo, no añaden trama alguna en su interior. La textura que se logra es propia de la tela que, más allá de su perfil tecnológico y moderno, tiene cierta reminiscencia al piqué. No, no viste mal: no tiene las tres tiras en ningún lugar.

Poco hay para decir del template, con trazos bastante simples. El cuello en ‘v’ y los puños se tiñen de blanco, eliminando por completo el tono negro, que se reserva para los shorts y las medias. Tres detalles particulares son los que elevan el resultado final. El escudo especial con laureles y las tres estrellas -camufladas-; el logo ‘Trefoil’, que aporta a la apariencia retro; y el emblema en el interno del cuello celebrando el aniversario con la leyenda “En el alma y en la piel”. Un diseño que no puede tener retractores; es una camiseta argentina hecha y derecha.

Su confección es lo que se espera para una prenda de este nivel. La tela es similar a la antigua HEAT.RDY del año 2018/21, con un calado microperforado que le da mucha respirabilidad. El material ribb de cuello y puños tiene buena presencia y elasticidad. Los logos son de TPU, de gran calidad, con un acabado que emula el bordado (que sería tal vez más propio para este lanzamiento). Elegante, sobria y con los la pizca de personalización justa. Un modelo de colección.