El vino es la sangre de cristo, y de los hinchas del Tomba. Celebrando nuevamente sus raíces mendocinas y el vínculo que tiene la provincia con tan noble bebida, mundialmente reconocida, se presentó de forma oficial la nueva tercera camiseta Fiume Sport de Godoy Cruz 2024. Éste es el análisis que le hicimos en Marca de Gol.

Review | Tercera camiseta Fiume Sport de Godoy Cruz 2024

Contrastando fácilmente con el modelo titular en azul y el alternativo en blanco, esta tercera equipación se tiñe completamente de borravino. Añade unos finos bastones bitono, en azul y blanco, que emulan en cierto punto el diseño del home kit, conservando la identidad de El Bodeguero, distanciándolo de Lanús, por ejemplo. Tras las franjas, se añaden unos trazos en un tono más claro inspirados en la vid, la planta de la uva que tan buenos frutos, valga el juego de palabras, le dio a la provincia. Un elemento sutil, pero con significado.

A diferencia de sus hermanas de colección, aquí el cuello es tipo polo, sin botonera. Está realizado íntegramente en la tonalidad principal; mientras que los puños añaden un fino vivo en azul, recurso que se replica en el trasero de la cintura. El escudo es el tradicional, con el contenedor circular, no ‘jugando’ en este aspecto. Los logos de sponsors están aplicados en blanco, manteniendo la armonía cromática. Como sello final, en la nuca añade las cordenadas del Estadio Feliciano Gambarte, próximo a ser reinaugurado, junto a una estrofa del himno de la institución. Detalles que suman.

Su confección presenta variantes con respecto a las otras camisetas de esta temporada. Por la moldería en sí, ya no hay recortes con tela con más respirabilidad en axilas, ni tampoco puños con material ribb elástico. Lo que será un punto positivo para algunos, es que en ésta el escudo no está más estampado, sino que tiene el contorno bordado, garantizando máxima durabilidad. Realmente es una prenda bella y no hay mucho más que se pueda acotar; de lo mejor del fútbol argentino en este año.