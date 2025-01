Un homenaje a los hinchas más famosos que tiene el club, que suelen musicalizar el Etihad Stadium. No es ningún secreto que los hermanos Noel y Liam Gallagher son fanáticos de los Citizens, incluso desde antes de su apogeo futbolístico potenciado por capitales árabes. En colaboración con su banda, Oasis, se presentó la cuarta camiseta PUMA del Manchester City 2024/25. A continuación, la reseña de Marca de Gol.

Review | Cuarta camiseta PUMA del Manchester City 2024/25

La estética de la casaca, y de la campaña lanzamiento en general, proviene de la portada del álbum Definitely Maybe. De ahí se rescata la peculiar paleta cromática que combina al mismo tiempo tonos fríos y cálidos. Este recuerso no es para nada habitual, y con cierto sentido, pues no suelen combinar del todo bien. En cuanto a sus trazos, añade una trama circular expansiva en sobretonos, que surge desde el escudo del club, replicándose en la parte baja. Es extraña, pero termina siendo justificable por la referencia de la que parte.

Un tono de azul desaturado, con un tinte algo verdoso, será quien ‘pinte’ el cuello tipo polo; así como también las mangas y los laterales. El rosado dirá presente contrastando en los puños y los recortes laterales. En la parte superior de la espalda, por debajo del cuello, se añade la leyenda ‘Definitely City’, haciendo un juego de palabras con el nombre del álbum (emplea la misma tipografía). Como punto final a señalar, el escudo adapta su estética por un degradé de tonos rosados y durazno. Todo muy colorido, por demás colorido.

A nivel confección es correcta, con una clásica tela calada, liviana y con buena respirabilidad. Emblemas con contornos bordados y estampas de buena calidad. El cuello podría ser de un material algo más ‘pesado’ para que no quede tan flojo y suelto. Concluyendo, es una pieza de colección sólo por lo que implica el homenaje a Oasis, potenciado por haber sido lanzada en el año de su regreso. Estéticamente es difícil de bancar, pero el trasfondo le ganó a lo visual.