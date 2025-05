Tardó en llegar, pero finalmente está completa la colección; con una propuesta que seguramente gane muchos adeptos. El Rojo de Avellaneda está viviendo un presente algo más esperanzador de lo que era algún tiempo -no muy lejano- atrás. De cara al último encuentro de la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana, se lanzó la nueva tercera camiseta PUMA de Independiente 2025. A continuación, el análisis de Marca de Gol.

Review | Tercera camiseta PUMA de Independiente 2025

Tras algunas temporadas, vuelve el negro a ser protagonista de una equipación. No lo hace bajo la consigna habitual de ‘Paladar Negro’, sino con la campaña ‘Pacto eterno con el Diablo’. Elimina la trama de diablos que sí se ve en los uniformes titular y alternativo, pasando a ser completamente lisa. La gracia estará en los trazos que contrastan propios del template. Estos, de color rojo, le dan la cuota cromática que realmente identifica al club. Como detalle particular, en los puños se añade en gofrado (relieve negativo) el año de fundación y las estrellas conseguidas con sus títulos internacionales. Bello distintivo.

En el frente, lo que más destaca es la inclusión de un escudo alternativo, siendo éste el mismo que se encuentra aplicado en el primer carnet de socio de la institución. El sello que se usaba en este mismo documento se estampa en la nuca, en blanco; terminado de moldear los aspectos distintivos de la personalidad de esta casaca. Todos los patrocinadores se añaden en blanco resaltando, a nuestro criterio, algo más de lo que deberían. Hubiéramos preferido que se agreguen en rojo, manteniendo el estilo del resto. Aún así, visualmente es un modelo atinado por donde se lo mire.

Su calidad no presenta grandes modificaciones con respecto a sus compañeras de gama. Una tela calada de buena respirabilidad y peso; teniendo en cuenta que es la única versión disponible (no hay distinción ‘jugador’ e ‘hincha’). El escudo y el logo de la marca están realizados en TPU con relieve; mientras que los sponsors están todos estampados. Temporalmente le juega algo en contra no haber sido estrenada en medio de la competencia pero, dejando de lado eso, encontramos una prenda con un lindo concepto y una más que correcta ejecución.