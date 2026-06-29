La Naranja va, y bien fuerte. Ante la máxima cita del fútbol, esta selección europea siempre se presenta como un candidato a llegar lejos, más no necesariamente a alzarse con el trofeo. Buscando vencer esa barrera, se develó la camiseta Nike de Países Bajos Copa del Mundo 2026, que Marca de Gol analizó en detalle.

Review | Camiseta Nike de Países Bajos Copa del Mundo 2026

Creo que lo primero que podemos decir de esta casaca es que es naranja, muy naranja. Se seleccionó un tono más frío que lo habitual, pero que cambia considerablemente según la luz. La iluminación directa lo hace ver mucho más saturado de lo que en realidad es. El diseño es liso en sí, siendo la propia tela la que le brinda la textura en esta versión Aero-Fit. Nos sigue impresionando de la misma forma que lo hicieron aquellas Vaporknit en 2016. La prenda es un deliete visual y al tacto; da la sensación de premium en todo momento y justifica totalmente -para quien esté dispuesto a pagarlo- su precio.

Todos los detalles relevantes del template contrastan en negro. Naranja y negro siempre se llevan bien. Resalta el vivo lateral que va desde la cintura hasta envolver los hombros, conviviendo un panel microperforado. Si el jersey se plancha apoyado y se dobla de forma convencional, se van a formar los picos en los hombros. Con ciertas mañas, se puede evitar. El cuello bi-tono de terminación cruzada añade la palabra ‘Oranje’ en su interior, resaltando el apodo del seleccionado. Como detalles finales, es realmente hermoso el escudo centrado y el swoosh, ambos con acabado holográfico que les otorga una presencia sensacional.

Su calidad es lo mejor de lo mejor. La tela es espectacular, con recortes con gran respirabilidad para mantener el cuerpo siempre fresco. El material elástico de cuello y puños es de primerísimo nivel; sumado al los ya mencionados logos, con el contorno cosido para máxima durabilidad. Es simple en aspecto, pudo haber tenido algo más de onda tal vez; pero es una camiseta de Holanda hecha y derecha. Y eso nos encanta.