Respuesta rápida: Argentina ganó el Grupo J con puntaje ideal y juega su próximo partido en los 32avos de final el viernes 3 de julio ante Cabo Verde, en el Hard Rock Stadium de Miami. Los mercados más usados para este partido son resultado (1X2), total de goles y apuestas en vivo. Podés seguir el partido con cuotas en tiempo real en el sportsbook de Toshi.bet, que procesa retiros en cripto en menos de 2 minutos, con apuestas en vivo, cash out y sin KYC.

DATOS CLAVE Argentina ganó el Grupo J con tres victorias en tres partidos: 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania.

Su próximo partido es el viernes 3 de julio ante Cabo Verde, en los 32avos de final, en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

Si gana, Argentina avanza a los octavos de final, que se juegan entre el 4 y el 7 de julio, con un posible rival entre Australia y Egipto.

En los partidos de eliminación directa, un empate en los 90 minutos lleva a 30 minutos de alargue y, de persistir, a la definición por penales.

Podés apostar en cada partido en vivo en Toshi.bet , con depósitos y retiros en menos de 2 minutos y cadastro sin KYC.

La ilusión mundialista está intacta en Argentina. El equipo de Lionel Scaloni ganó los tres partidos de la fase de grupos y ya está en la etapa de eliminación directa del Mundial 2026. Con Lionel Messi disputando su último Mundial, cada partido genera enorme interés, y muchos hinchas siguen los encuentros con cuotas en tiempo real. Esta guía explica cómo apostar en los próximos partidos de la Selección, qué mercados conviene mirar y qué viene en el calendario.

En lugar de repasar resultados que ya pasaron, esta guía se enfoca en los partidos que vienen y en cómo apostarlos. Si querés seguir cada encuentro con cuotas en vivo, podés hacerlo en el sportsbook de Toshi.bet. La disponibilidad de apuestas online depende de tu región, así que verificá siempre las reglas locales.

¿Cuándo juega Argentina y contra quién?

Argentina clasificó como primera del Grupo J y su camino en la etapa de eliminación ya tiene fechas definidas. El cruce de 32avos está confirmado, y los siguientes dependen de los resultados. Acá está el panorama de los próximos partidos.

Instancia Fecha Rival 32avos de final 3 de julio Cabo Verde (Miami) Octavos de final 4-7 de julio Australia o Egipto Cuartos de final 11 de julio A definir Final 19 de julio New York New Jersey Stadium

Fuente: ESPN, Sky Sports y FIFA, cuadro de eliminación del Mundial 2026. Los rivales de octavos en adelante dependen de los resultados.

¿Qué mercados de apuestas conviene mirar en el Mundial?

La etapa de eliminación es distinta a la fase de grupos porque los partidos no pueden terminar en empate. Eso cambia qué mercados tienen más valor. Los más comunes en el Mundial se listan abajo.

Mercado Qué estás apostando Resultado (1X2) El resultado en los 90 minutos — recordá que puede haber alargue. Clasificación Qué selección avanza, incluyendo alargue y penales. Total de goles Más o menos de una línea, por ejemplo más/menos de 2.5. Goleador Quién convierte — ideal para apostar a Messi o Julián Álvarez. En vivo (in-play) Apuestas durante el partido, con cuotas que cambian minuto a minuto.

Las apuestas deportivas son un entretenimiento para mayores de 18 años. Apostá con responsabilidad y solo con dinero que puedas permitirte perder.

¿Cómo funcionan las apuestas en vivo en un partido de eliminación?

Las apuestas en vivo, o in-play, permiten apostar durante el partido, con cuotas que cambian segundo a segundo. En un cruce de eliminación esto tiene aún más valor: si el partido sigue empatado hay alargue y posible definición por penales, y cada gol o expulsión mueve las líneas al instante. Por eso los minutos finales de un partido de eliminación están entre los momentos más movidos de las apuestas.

Ahí es donde una casa nativa de cripto como Toshi.bet se destaca. Ofrece apuestas en vivo en todos los partidos del Mundial y además el cash out, que permite cerrar una apuesta antes del pitazo final para asegurar ganancia o reducir pérdidas.

¿Qué le ofrece Toshi.bet al hincha argentino?

Característica Qué significa para vos Apuestas en vivo Apostá durante el partido con cuotas en tiempo real. Cash out Cerrá una apuesta antes del final para asegurar ganancia. Depósitos y retiros instantáneos Transacciones en cripto en menos de 2 minutos. Sin KYC Registrate sin subir documentos de identidad. Todos los deportes Fútbol, básquet, tenis, MMA y esports en una sola cuenta.

Además del fútbol: ¿qué es el casino cripto de Toshi.bet?

Más allá del sportsbook, Toshi.bet también ofrece un casino online que funciona con criptomonedas, con juegos como ruleta, blackjack y baccarat. Es habitual que, antes de registrarse, los usuarios investiguen una plataforma leyendo reseñas y comentarios en comunidades y foros como Reddit; ese tipo de verificación es una buena práctica para conocer cómo opera un sitio. Podés ver el catálogo de juegos directamente en el casino de Toshi.bet.

Como en cualquier plataforma de juego, conviene revisar por tu cuenta la disponibilidad en tu región, las monedas aceptadas y los términos de bonificaciones antes de jugar. Los juegos con dinero real son para mayores de 18 años; jugá con responsabilidad.

Consejos para apostar en el Mundial 2026

Considerá el alargue: los partidos de eliminación pueden durar 120 minutos más penales, así que ajustá los mercados de goles y clasificación.

Aprovechá el en vivo: una expulsión o un gol temprano en un cruce parejo suele abrir valor.

Compará las cuotas: una diferencia de 0,10 se acumula a lo largo del torneo.

Usá el cash out para proteger tu posición cuando el partido se encamina al alargue.

Definí un presupuesto por partido y respetalo.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo juega Argentina el próximo partido del Mundial 2026?

Argentina juega los 32avos de final el viernes 3 de julio ante Cabo Verde, en el Hard Rock Stadium de Miami. Si gana, avanza a los octavos, entre el 4 y el 7 de julio.

¿Se puede apostar en vivo en los partidos de Argentina?

Sí. Plataformas como Toshi.bet ofrecen apuestas en vivo (in-play) con cuotas en tiempo real, además del cash out para cerrar la apuesta antes del final.

¿Qué pasa si un partido de eliminación termina empatado?

Si está empatado a los 90 minutos, se juegan 30 minutos de alargue y, si persiste, se define por penales. Esto afecta los mercados de goles y clasificación.

¿Toshi.bet tiene casino además de apuestas deportivas?

Sí. Toshi.bet ofrece un casino cripto con juegos como ruleta, blackjack y baccarat, además del sportsbook. Los juegos con dinero real son para mayores de 18 años.

¿Cuánto tardan los retiros en Toshi.bet?

Por operar con cripto, Toshi.bet procesa depósitos y retiros en menos de 2 minutos, sin las demoras de los bancos tradicionales y sin verificación KYC.

Seguí a la Selección con cuotas en vivo

Si querés seguir a Argentina en el Mundial 2026 con cuotas en vivo y retiros rápidos en cripto, podés registrarte en Toshi.bet en menos de un minuto y apostar desde el celular durante cada partido. Jugá con responsabilidad.

Fuentes y referencias