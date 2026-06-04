WhatsApp transforma el emoji de la pelota en la adidas TRIONDA

Nadie, pero nadie, se quiere perder ser parte de la fiesta más grande del mundo del deporte. Ahora llegó el turno de WhatsApp, una de las empresas de comunicaciones más grande del mundo, propiedad del gigante Meta. Hoy anunciaron su asociación con adidas para transformar el emoji de la pelota.

Sí, a partir de hoy y durante la duración de toda la Copa del Mundo 2026, el emoji del balón dejará de lucir su clásico aspecto blanco con gajos negros, y tendrá la apariencia de la adidas TRIONDA, pelota oficial de la competición.