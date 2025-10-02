Es siempre uno de los momentos más esperados por todo futbolero (ahora algo arruinado por las filtraciones). Con un gran despliegue realizado, se presentó de forma oficial la nueva adidas Trionda, la pelota de la Copa del Mundo 2026.

adidas Trionda: la pelota de la Copa del Mundo 2026

El balón tiene como gran destacado están realizado en tres colores, referentes a los tres países anfitriones (primera vez que sucede en un Mundial). El diseño incluye una iconografía significativa para los países, incluida una estrella para Estados Unidos, una hoja de arce para Canadá y un águila para México. En la versión Pro estos emblemas también están aplicados en relieve. Detalles en dorado acompañarán los trazos de este modelo.

Su construcción es totalmente nueva, con un diseño de únicamente cuatro paneles y canales en relieve negativo, que suponen ayudar al vuelo. Como ya poseen hace algunos años, toda la superficie tiene una textura tridimensional para mejorar el grip. Ya está a la venta en todas sus versiones en la tienda oficial de adidas.