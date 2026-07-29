El presente futbolístico no es el mejor, y renovar la indumentaria es también una forma de decir “borrón y cuenta nueva”. De cara a la segunda mitad del año (y la primera del año entrante), adidas lanzó la nueva camiseta de River Plate 2026/2027, con una característica más bien arriesgada.

Camiseta de River Plate 2026/2027

Sobre el nuevo template de la marca de las tres tiras, se añade una banda roja con un acompañante para nada habitual: un vivo negro que acompaña su perímetro en toda su extensión. El cuello es redondo, mientras que los puños repiten su misma fórmula cromática: ser negros con un vivo rojo. En la nuca añade un emblema por el 125º aniversario del club. Se acompañará con shorts negros o blancos.