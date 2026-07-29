Lamine Yamal Nasraoui Ebana nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, Barcelona. Tiene ascendencia marroquí y ecuatoguineana. Juega como extremo derecho en el FC Barcelona y es internacional absoluto con España. Eso, sobre el papel, es todo. En la práctica, a sus 19 años ya reescribió suficiente historia del fútbol como para ocupar capítulos enteros en el ranking de clubes y selecciones más influyentes de la era moderna.

De los 15 años al primer equipo azulgrana

El 29 de abril de 2023, con apenas 15 años y 290 días, Lamine Yamal debutó con el primer equipo del FC Barcelona. Desde ese momento, la web oficial del club lo describe como una pieza clave del once azulgrana y un especialista en batir récords. La frase no es exageración periodística: es literalmente lo que ha ocurrido, partido tras partido, torneo tras torneo.

En octubre de 2023 llegó el debut con la selección absoluta española. Desde entonces ha anotado siete goles con La Roja. No son muchos en términos brutos, pero el contexto lo convierte todo en algo distinto: cada uno de esos goles llegó antes de que el jugador cumpliera veinte años, en partidos de máxima exigencia, ante rivales que lo estudiaban y lo temían.

La Eurocopa 2024 y el salto definitivo

ESPN lo formuló con claridad en junio de 2026: la Eurocopa 2024 fue el torneo donde Lamine Yamal dejó de pertenecer a la categoría de gran promesa. Alemania fue el escenario donde pasó a convertirse directamente en una superestrella mundial. España ganó aquel torneo con él como figura central, siendo Yamal un jugador de apenas 16 años al inicio de la competición.

El título trajo consigo un récord que nadie esperaba ver caer tan pronto: Lamine Yamal se convirtió en el futbolista más joven en ganar un gran torneo internacional en toda la historia, superando la marca que tenía Pelé desde el Mundial de 1958. No es un récord menor. Es el tipo de hito que separa a los jugadores buenos de los que se estudian décadas después.

Llegó al Mundial 2026 con dudas físicas y respondió en diez minutos

El Mundial 2026 se celebró en México, Estados Unidos y Canadá. España llegó como campeona de Europa y con Yamal como su principal estrella, aunque las circunstancias previas no eran ideales: una lesión en el tendón de la corva le había hecho perderse la recta final de la temporada con el Barcelona, y las dudas sobre su estado físico eran reales.

El 21 de junio de 2026, en Atlanta, España aplastó a Arabia Saudí 4-0. Yamal marcó a los diez minutos de su primer partido como titular en el torneo. Con 18 años y 343 días en ese momento, se convirtió en el goleador más joven de la historia en un Mundial para España. DAZN añadió otro matiz: fue el segundo jugador con 18 años o menos en abrir el marcador en un partido mundialista, igualando un hito de Pelé de 1958. Sports Illustrated precisó que con ese tanto superó a Lionel Messi como uno de los goleadores más jóvenes en la historia de los mundiales.

Las distintas fuentes no se ponen del todo de acuerdo en el número exacto de la lista, lo que es comprensible dada la metodología de cada medio. LA Times habló del octavo jugador más joven. DAZN situó a Yamal en el décimo puesto. La diferencia es menor comparada con el peso real del hecho.

Un torneo de récords continuos

DAZN resumió el fenómeno con una frase que encaja bien: cada vez que el extremo de La Roja hace algo, bate algún récord. En el partido ante Austria, España ganó 3-0 y Yamal fue elegido MVP del encuentro. Su media de 12 regates por cada 90 minutos durante el torneo fue la cifra más alta registrada para un jugador de su edad en ese Mundial.

El 19 de julio de 2026, España venció a la Argentina de Lionel Messi en la final. Yamal lideró a La Roja en ese partido decisivo. France24 tituló su crónica como “la coronación del nuevo genio del fútbol mundial” y escribió que, con 19 años, Yamal se ha convertido en la nueva estrella del fútbol mundial dentro y fuera de la cancha.

La imagen de Argentina en esa final, con su camiseta de argentina 2026 reconocible en todo el planeta, frente a una España liderada por un chico de Esplugues que todavía no ha cumplido dos décadas, es uno de esos cuadros que el fútbol regala muy pocas veces. Los tipos de fútbol que se practican en el mundo moderno, desde la Premier League hasta la selección española, convergen en perfiles como el suyo: velocidad, regate, desequilibrio y gol.

El valor de un gigante y la carrera al Balón de Oro

Tras el Mundial, Transfermarkt actualizó su base de datos y situó a Lamine Yamal como el jugador más valioso del mundo, con 220 millones de euros. Mundo Deportivo lo describió como un gigante lanzado a por el Balón de Oro, confirmando sin discusión al joven crack del Barça como figura mundial.

Antes del torneo, en una entrevista en El Partidazo de COPE, Yamal había dicho sin rodeos: “Voy a ganar el Mundial este año.” Lo dijo con la naturalidad de quien no siente el peso de la afirmación. Luego lo cumplió.

A los 18 años ya había ganado la Eurocopa y la Liga, y había disputado más de 100 partidos entre club y selección. ESPN lo calificó en junio de 2026 como uno de los futbolistas más determinantes del planeta, y LA Times lo perfiló como el llamado a tomar el relevo de Messi y Cristiano Ronaldo como la mayor estrella del deporte. France24 va más lejos y apunta que se plantea quizás para ser la mayor figura del fútbol mundial en los próximos años.

Nacido en un municipio del área metropolitana de Barcelona, formado en La Masia, con una camiseta del Barça que ya es tan reconocible en el mundo como puede serlo una argentina alterna o el premier league logo en cualquier quiosco de Londres, Lamine Yamal no necesita que nadie lo presente. El fútbol ya lo hizo por él.