Qué cambia para las casas de apuestas en Chile con la nueva ley que se discute en el Congreso

Durante años, apostar al fútbol fue en Chile una actividad enorme y, al mismo tiempo, casi invisible para la ley. Miles de personas abrían una cuenta, cargaban saldo desde el celular y jugaban un partido de la selección sin que existiera un marco claro sobre quién podía operar y bajo qué condiciones. Eso está por cambiar. El proyecto que busca ordenar a las casas de apuestas en Chile ya avanzó en el Congreso, y su aprobación modificaría tanto la forma en que trabajan estas plataformas como la manera en que los hinchas se relacionan con ellas.

Para quien sigue el fútbol y de vez en cuando arma una jugada, entender ese cambio importa. No es lo mismo elegir dónde apostar en un vacío legal que hacerlo en un mercado con licencias, impuestos y reglas de protección al usuario. Vale la pena mirar de cerca qué se está discutiendo.

Un mercado que creció más rápido que las reglas

La expansión fue tan grande como silenciosa. Distintos reportes calculan que cerca del 30% de la población en Chile consume contenido de apuestas online, una cifra que explica por qué el tema dejó de ser marginal y llegó al debate político. El problema, desde la mirada del Estado, es que buena parte de esa actividad ocurrió fuera de la ley: sin pagar impuestos, sin normas comunes y sin un organismo que fiscalizara a los operadores.

Ese desorden empujó la reforma. El proyecto que regula las plataformas de apuestas en línea inició su tramitación en 2022 y recién en 2026 tomó velocidad, cuando el Gobierno le puso suma urgencia y el Senado lo aprobó en general con 27 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones. La votación no cierra el proceso, pero marca un punto de no retorno: la pregunta ya no es si habrá regulación, sino cómo será y cuándo entrará en vigencia.

Mientras tanto, el usuario queda en el medio. Sigue habiendo plataformas de todo tipo, algunas serias y otras improvisadas, y distinguir unas de otras es hoy responsabilidad de cada persona.

Cómo comparar casas de apuestas en Chile hoy

Hasta que la ley esté plenamente vigente, elegir bien exige criterio propio. Conviene revisar cuatro cosas antes de registrarse en cualquier plataforma. La primera es la trazabilidad del operador: quién está detrás, cuánto tiempo lleva funcionando y si muestra señales de querer adaptarse al marco que viene. La segunda son los métodos de pago, tanto para cargar como para retirar, y los tiempos reales de cada transacción. La tercera es la claridad de las cuotas y de los términos, sin letra chica que aparezca recién a la hora de cobrar. Y la cuarta, quizás la más importante, son las herramientas de juego responsable: límites de depósito, autoexclusión y información visible de contacto.

Comparar todo eso a mano lleva tiempo. Para partir con una base ordenada sirve consultar una guía que ponga a las casas de apuestas en Chile lado a lado, operador por operador, con sus métodos de pago, sus cuotas y su situación frente a la futura regulación. Una referencia así no reemplaza el criterio de cada uno, pero ahorra el trabajo de revisar sitio por sitio y ayuda a descartar rápido lo que no da confianza.

La idea de fondo es simple: apostar al fútbol es entretenimiento, no una forma de resolver la economía. Elegir una plataforma seria es parte de mantenerlo dentro de ese lugar.

El fútbol, en el centro del negocio

No es casualidad que la discusión gire alrededor del deporte. Las casas de apuestas encontraron en el fútbol su mejor vitrina, con presencia en camisetas, vallas publicitarias y transmisiones. Esa relación entre marcas y pelota mueve mucho dinero y explica buena parte del crecimiento del sector en la región.

El proyecto chileno reconoce ese vínculo de una forma concreta: obliga a las plataformas a destinar un 2% de sus ingresos anuales al desarrollo del deporte nacional. Es decir, parte de lo que hoy circula sin control quedaría atada, por ley, al financiamiento del deporte local.

El costado comercial del fútbol chileno, por lo demás, no es nuevo. La selección ya vivió episodios en los que el dinero y las marcas tensionaron la cancha, como cuando estalló la relación entre las marcas y la selección chilena por un conflicto de patrocinio que terminó con el equipo tapando un logo en plena Copa América. La llegada de las apuestas es un capítulo más de esa historia, ahora con reglas por escribir.

Lo que propone la ley: impuestos, licencias y autoexclusión

El corazón del proyecto es un sistema de licencias. Para operar legalmente, cada plataforma deberá obtener una autorización y quedar bajo la fiscalización de una nueva Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar. A eso se suma una carga tributaria del 20% sobre los ingresos brutos del operador, además del 2% ya mencionado para el deporte.

La parte de protección al usuario es igual de relevante. Se contempla un Registro Nacional de Autoexclusión, para que quien lo necesite pueda bloquearse voluntariamente, y la prohibición de que participen menores de edad o personas sin identificación tributaria. Como respaldo, los proveedores de internet quedarían obligados a bloquear los dominios que no cumplan con la norma, y los bancos podrían frenar transacciones hacia esos sitios.

Quien quiera seguir el detalle del texto puede revisar el anuncio oficial de cuando el Senado aprobó en general el proyecto, donde están los ejes de la discusión y los próximos pasos.

Regular no hace desaparecer los riesgos, pero sí ordena la cancha. Cuando la ley entre en vigencia, la diferencia entre un operador formal y uno informal dejará de depender solo del ojo del usuario. Hasta entonces, la mejor jugada sigue siendo la más aburrida: informarse, comparar con calma y apostar solo lo que uno está dispuesto a perder.