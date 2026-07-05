Nuevos botines adidas Chaos vs Control Pack

En un mundo que -al parecer- es todo color de rosa, llegó el momento de volver a diferenciarse. De cara a la recta final de la Copa del Mundo 2026 (y el inicio de la temporda 2026/27), se develó la nueva colección de botines adidas Chaos vs Control Pack, con el blanco como protagonista.

adidas Chaos vs Control

Los dos principales silos de la marca básicamente invierten los tonos de lo que era la colección anterior, con bases blancas y detalles en rosado; apareciendo el azul en los F50. Un acabado menos llamativo, pero más amigable para la gran mayoría. A diferencia del ‘Road to Glory Pack’, no posee el branding, ni la silueta del trofeo, del torneo de fútbol más importante del mundo.