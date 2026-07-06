Bienvenido el sexto balón especial para las finales de los Mundiales. Si bien todavía se siguen jugando los octavos de final, la marca de las tres tiras mira hacia adelante y presentó la nueva adidas TRIONDA Final que, al igual que sucedió en Qatar 2022, se estrenará las semifinales de la Copa del Mundo 2026.

adidas TRIONDA Final

El nuevo esférico adopta los rasgos básicos del modelo convencional, pero adaptándolos para la gran escena. En primer lugar adopta los tonos negro y dorado, pensando en el partido más importante; añadiendo también sutiles detalles en rojo, el color común en las banderas de las tres naciones host. En el interno de los paneles resaltará el nombre de las cuatro ciudades que serán el hogar de los cuatro partidos finales (el resto de las sedes también aparecen, pero en menor tamaño).