Péptidos Costa Rica: cómo la experiencia deportiva inspiró una empresa enfocada en Costa Rica

Detrás de muchas empresas exitosas existe una historia personal que explica por qué fueron creadas. En algunos casos, esa historia comienza con una oportunidad de negocio. En otros, nace de una necesidad que sus propios fundadores experimentaron antes de convertirse en empresarios. Ese es el origen de Péptidos Costa Rica, una empresa que combina la experiencia de dos atletas con un profundo conocimiento del mercado costarricense para ofrecer un servicio pensado exclusivamente para quienes viven en el país.

Aunque hoy la empresa cuenta con una identidad consolidada, sus inicios están estrechamente ligados al deporte y a los valores que este transmite: disciplina, constancia y compromiso con la mejora continua.

Dos trayectorias deportivas, un mismo objetivo

Los fundadores de la empresa, Sean McCully y Joey Webster, compartían una amistad de muchos años antes de crear el proyecto.

Sean McCully desarrolló una reconocida carrera en el Muay Thai y el kickboxing, llegando a convertirse en campeón mundial. Más adelante fundó LA Boxing, una cadena de gimnasios inspirada en el entrenamiento de deportes de combate, y posteriormente abrió McCully’s Fight Club en Costa Rica, donde continúa vinculado al entrenamiento y la formación deportiva.

Joey Webster inició su camino en la lucha libre durante su etapa escolar y posteriormente amplió su experiencia en disciplinas como el boxeo, el Muay Thai y las artes marciales mixtas. A lo largo de su trayectoria también afrontó varias lesiones y cirugías que marcaron su carrera competitiva y reforzaron su interés por el entrenamiento y la recuperación.

Aunque cada uno siguió un recorrido diferente, ambos compartían la misma pasión por el deporte y terminaron encontrándose con un desafío común cuando decidieron establecerse en Costa Rica.

Una necesidad que dio origen a la empresa

Al instalarse en el país, McCully y Webster comprobaron que acceder a determinados productos destinados a investigación podía convertirse en un proceso mucho más complejo de lo esperado.

Las compras internacionales implicaban largos tiempos de espera, procesos aduaneros, costes adicionales y, en muchas ocasiones, poca claridad sobre la disponibilidad de los productos o el estado de los pedidos.

En lugar de depender continuamente de proveedores extranjeros, decidieron desarrollar una alternativa local que respondiera a esas dificultades.

Así nació Péptidos Costa Rica, una empresa creada específicamente para atender el mercado costarricense y ofrecer un servicio basado en la cercanía, la transparencia y una comunicación directa con los clientes.

Un modelo pensado exclusivamente para Costa Rica

Mientras muchas compañías buscan ampliar su presencia internacional, los fundadores tomaron una decisión poco habitual: concentrar todos sus esfuerzos en un único mercado.

Lejos de considerar esta estrategia una limitación, entendieron que especializarse les permitiría ofrecer una experiencia más eficiente y personalizada.

Gracias a ese enfoque, la empresa puede verificar la disponibilidad de los productos antes del proceso de compra, mantener una comunicación fluida con los clientes y adaptar su servicio a las necesidades específicas de quienes viven en Costa Rica.

Esta proximidad también facilita resolver dudas con rapidez y ofrecer un acompañamiento mucho más cercano durante todo el proceso.

La importancia de la transparencia

Uno de los principios que más se repite en la filosofía de la empresa es la transparencia.

Desde el primer momento, los fundadores decidieron explicar abiertamente quiénes son, cuál es su trayectoria y por qué decidieron crear la empresa. Esa información permite que los clientes comprendan el origen del proyecto y conozcan a las personas que están detrás del servicio.

La misma filosofía se aplica al catálogo de productos. La empresa trabaja con productos de grado de investigación y procura ofrecer Certificados de Análisis cuando están disponibles, proporcionando documentación adicional que ayuda a los clientes a conocer mejor cada producto.

Del mismo modo, toda la comunicación evita afirmaciones exageradas o promesas que no puedan respaldarse. En lugar de recurrir a mensajes llamativos, la empresa apuesta por ofrecer información clara y responsable.

Valores que nacieron en el deporte

La trayectoria deportiva de McCully y Webster no solo explica cómo se conocieron, sino también la forma en que dirigen la empresa.

La disciplina necesaria para entrenar durante años, la constancia para superar lesiones y la importancia de trabajar con objetivos a largo plazo son valores que hoy forman parte de la cultura del negocio.

Esa mentalidad también se refleja en la relación con los clientes. Más que centrarse únicamente en ampliar su catálogo, la empresa busca construir confianza mediante un servicio cercano, una comunicación honesta y procesos claros desde el primer contacto.

Una empresa con una identidad definida

El crecimiento de Péptidos Costa Rica no ha cambiado el propósito con el que nació. La empresa continúa centrándose exclusivamente en Costa Rica, apostando por un modelo basado en la atención personalizada y el conocimiento del mercado local.

La historia de Sean McCully y Joey Webster demuestra que la experiencia acumulada dentro y fuera del deporte puede convertirse en la base de un proyecto empresarial sólido. Lo que comenzó como la búsqueda de una solución a un problema cotidiano terminó dando lugar a una empresa que mantiene como prioridad la transparencia, la cercanía y el compromiso con sus clientes.

Más que una marca, Péptidos Costa Rica representa una iniciativa construida desde la experiencia personal de sus fundadores y desarrollada para responder a las necesidades específicas de la comunidad a la que decidieron servir.