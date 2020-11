El paladar negro no es algo que se pueda comprar, ni se pueda adoptar. Es algo que se gesta con años y años de buen fútbol, como el conjunto de Avellaneda supo tener en sus mejores momentos. Recordando todos los logros y las épocas doradas, se presentó la camiseta PUMA Independiente Paladar Negro 2020, la segunda edición de un modelo que gustó mucho inicialmente a los hinchas; y en Marca de Gol la analizamos parte por parte.

Review | Camiseta PUMA Independiente Paladar Negro 2020

Mirando a simple vista, ¿qué trae de novedad el segundo capítulo de esta serie? Adiós al blanco, adiós al rojo, hola al cobre. Al igual que ocurre con el dorado, es una combinación que es imposible que quede mal (ya se apreció con la alternativa del Manchester City de esta temporada). Es elegante y distinguida, así como algo más interesante que la negro y dorada que ya vimos tantas veces. Pequeña acotación sobre este tema: se supone que este uniforme saldría a la venta en marzo, pero llegó la pandemia. Nadie copió a nadie, las camisetas se piensan con más de un año de anticipación -aunque bancamos los chistes con chicana-.

¿Dónde aparece el cobre? Básicamente en todos los lugares donde no hay negro. A diferencia el primer modelo, en éste el escudo se aplica monocromático; uniéndose también a los logos del sponsor técnico, los patrocinadores y el emblema de ‘Paladar Negro’ en la nuca, mismo que en su antecesora. No entendemos muy bien su ubicación oculta por debajo de la solapa del cuello tipo chomba. Salvo que quieras verlo intencionalmente, no se verá nunca. El otro punto que no nos cierra es la ubicación del main sponsor; no había necesidad de ponerlo tan abajo, y ponemos en duda si fue bueno el cambio de ubicación del logo al costado del nombre. No es algo que mate el diseño en sí, pero no podemos no decir que se ve raro (o mal).

Lo mejor es la tela, sin dudas. Es un deleite visual y también al tacto, siendo muy similar, sino igual, a las versiones Pro de la temporada pasada (al menos para este lanzamiento no hay versiones réplica). Justifica, para nosotros, cada uno de los AR$6.999 que sale; y la caja con la que viene es muy linda también. Mismo para los estampados. La marca mejoró muchísimo en este apartado; ya no se ven quejas en las redes sociales como antes. Lo único que la separa con el nivel europeo es que no tiene los laser holes. Si tan solo tuviera el patrocinador del pecho un poquito más arriba, la camiseta PUMA Independiente Paladar Negro 2020 sería una seria candidata a lo mejor del año. Nos quedó ese gustito amargo que no nos podemos sacar.