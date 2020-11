Avisamos desde ya: más que una review, será un repaso; no tiene sentido analizar de forma rigurosa un modelo que tiene un fin de concientizar. El cáncer de mama es algo que puede afectar a cualquiera mujer, no discrimina; y ese es el tema que quiere traer a la mesa la nueva camiseta Umbro Newell’s Old Boys Octubre Rosa 2020. En Marca de Gol les mostramos en detalle la segunda edición de esta iniciativa.

Review | Camiseta Umbro Newell’s Old Boys Octubre Rosa 2020

Es el segundo año que la marca del doble diamante participa de este lanzamiento, aunque este año solo con el club rosarino (por lo que nos hace creer que hubo más empuje del lado del club). A muy grandes rasgos, toma el diseño de la casaca titular (mirá su reseña acá) y la tiñe de rosa, color vinculado de forma oficial al cáncer de mama. Así, veremos que todo el frente está decorado con una trama de rombos que terminan formando chevrones; además de estar segmentado en mitades a dos tonos, como el clásico uniforme. La espalda, por su parte, es totalmente lisa.

Aun así, hay cambios sustanciales con respecto a los otros modelos oficiales de juego, sobre todo desde la confección. Para remarcar, que estos son prendas nacionales y no importadas de Brasil como usualmente ocurre. Es por eso que tenemos un cuello algo más simple, en ‘v’; el retorno del escudo bordado (aunque eso puede traerle alegría a algunos), el sponsor de la espalda sublimado y una tela en general con una calidad percibida que está un escaloncito por debajo a lo que nos tenían acostumbrados. Como detalle, mantiene el emblema de “No traten de entenderlo” en la cintura.

Igual, como ya mencionamos, lo importante de esta camiseta es el mensaje y no tanto en sí ella. Es tan así, que ni siquiera se vende en la tienda oficial del sponsor técnico. No sabemos si es así (el comunicado no lo decía), pero estaría bueno que partes de las ganancias estén destinadas a algún proyecto o fundación vinculada con el caso. Los clubes son entidades sociales y siempre es bueno que estén dando este tipo de mensajes. Valoraremos siempre este tipo de campañas.