Sin dudas, 2020 será recordado como el año del negro y dorado en los uniformes de fútbol; salvo que alguien lo quiera recordar por la pandemia(?). Volviendo a la seriedad que nos caracteriza, la firma del doble diamante ha presentado la nueva camiseta alternativa Umbro Atlético Tucumán 2020/21, modelo que completa la colección para esta temporada con comienzo inminente. Éste es el análisis que le realizamos en Marca de Gol.

Review | Camiseta alternativa Umbro Atlético Tucumán 2020/21

Tras lanzar la casaca titular y la tercera anteriormente, llega ésta que tiene al negro como tono base, combinado con gris, celeste y dorado. Un dorado que tiene sentido, porque tiene gran presencia en el escudo; no está meramente porque queda bien. El distintivo a nivel diseño está en dos gruesos bastones grises, formados por unas líneas horizontales que, con su grosor variado, hacen un efecto degradé. Algo diferente para el Decano, aunque manteniedo la esencia del diseño básico de la equipación principal. Por una cuestión de TOCs, tal vez hubieramos preferido que el patrón de difumación fuera simétrico, y no ser dos franjas exactamente iguales (pero no podemos asegurar el buen resultado). Punto a favor que también recorren toda la espalda.

A nivel template, es el mismo de la variante home, y con algunos componentes similares a lo que se ve en Argentinos Juniors, como por ejemplo el cuello con una abertura en ‘v’, que posee un aplique contrastante. Éste es celeste, mismo tono que le da vida a los puños y tiras laterales. La cuota necesaria para no olvidar ‘los colores’. El dorado dice presente en logos y patrocinadores (no entendemos por qué el de las mangas es un parche). Tal como dijimos en la reseña de la titular, extrañamos los emblemas personalizados con frases vinculadas a la institución. Ese toquecito tan lindo de Umbro para nosotros no puede faltar nunca.

A nivel confección, trae lo que se espera por su precio de AR$4.795 (ya hay algunas arriba de AR$7.000 👀). Tela liviana, sin ningún recorte con respiración o laser holes que supo usar la marca; escudo bordado y patrocinadores algunos estampados, otros sublimados. Nos guste o no, la realidad de nuestro mercado es ésta. Un modelo con más ‘chiches’, fácilmente sube de precio y la billetera de la gente no está en condiciones. Por el precio, es más que correcta. Es elegante y completa una colección muy linda. Si obviamos que extrañamos esos pequeños detallitos de personalización, cumple en todos los campos.