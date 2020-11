Una casaca que tras sólo un partido, ya quedará en la historia de todos los fanáticos del rugby en este país. En su debut, el seleccionado se impuso nada más, ni nada menos, que a los All Blacks, por lo que ya quedará grabada en la retina de todos. Con un estilo más bien conservador, la firma del swoosh lanzó la nueva camiseta Nike de Los Pumas 2020/21, y Marca de Gol la analizó en su versión Stadium.

Review | Camiseta Nike de Los Pumas 2020/21 (Stadium)

¿Por qué hacemos tanto hincapíe en que es la versión Stadium? Porque para esta ocasión el cambio no es únicamente de materiales y confección, sino que también aplica al diseño en sí, sobre todo de la parte superior. La versión que usan los jugadores tiene un cuello tipo chomba, además de otra tela y corte más ajustado, para evitar que los agarren. Ésta es una edición pura y exclusivamente pensada para el hincha y no para practicar el deporte; aunque el cuello tipo chomba le sentaría realmente muy bien. No es feo éste, en forma de ‘v’, pero no transmite todo o que transmite el original.

En lo que respecta al diseño en sí, es un clásico con todas las letras. No hay nada rompedor, ni mucho menos. Los hoops celestes dan la vuelta por todo el cuerpo, sin interrupción alguna (sino no serían hoops), estando también presentes en las mangas. En ese sentido no hay mucho cambio con respecto al modelo que se usó en el Mundial del año pasado. Estaría bueno por qué no una trama interna como para darle algo más de modernidad y personalidad al uniforme. Mismo en la nuca se extraña la inclusión de algún detalle, como el sol que tenía su antecesora. Esos rasgos de personalización siempre son bienvenidos.

Sin dudas lo mejor de todo es el escudo de goma con relieve, pero a su vez cosido a la camiseta; algo que no es para nada frecuente en el fútbol. Tiene un tacto y una apariencia sensacional (más allá de los trazos del escudo en sí), y una larga durabilidad porque no hay chance que se despegue. Lo mejor de los dos mundos. ¿Conclusión? Lo cierto es que no hay mucho para decir sobre la camiseta Nike de Los Pumas 2020/21. Es un estilo muy clásico, que no toma ningún riesgo, pero eso no quita que sea linda (o al menos para nosotros los argentinos).